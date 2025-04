Kínai katonákat ejtettek fogságba az ukrán erők, jelentette be Zelenszkij

Az államfő szerint a kínaiak a Donyec-medencében estek hadifogságba – számol be róla az MTI.

„Megvannak a foglyok iratai, bankkártyái és személyes adatai. Információink vannak arról, hogy ilyen kínai állampolgárok kettőnél sokkal többen vannak az orosz megszálló csapatokban. Jelenleg tisztázzuk az összes tényt.”

– írta bejegyzésében Zelenszkij.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025