Kína szerint Trump vámjai egyoldalú zsarolások, de ők meglátták benne a lehetőséget

Miközben a világ számos országa próbál egyezséget kötni Donald Trumppal a megemelkedett vámok miatt, Kína nem hátrál meg. Peking a kereskedelmi háborúban rejlő válságot lehetőségként próbálja kihasználni, és szembehelyezkedik az Egyesült Államok, szerintük „egyoldalú zsarolásával”.

Az Egyesült Államok újabb vámemelési fenyegetésére reagálva Kína élesen bírálta Donald Trump lépését, és közölte: nem hajlandó meghátrálni. A kínai kereskedelmi minisztérium úgy fogalmazott, hogy „az Egyesült Államok vámemelési fenyegetése hibára halmozott hiba”, ami szerinte ismét megmutatja az amerikai „zsarolási hajlamot” – írja a CNN.

A feszültség fokozódik, miután Trump újabb, 34 százalékos vámot jelentett be a kínai termékekre, ami az eddigi intézkedésekkel együtt már 54 százalék fölé emeli a kínai import összes vámját. Kína gyorsan visszavágott: az amerikai termékekre ugyanilyen mértékű válaszvámokat vetett ki, és korlátozásokat jelentett be ritkaföldfém-exportban, valamint több amerikai vállalat tevékenységében.

A kínai kormányzat határozott álláspontot képvisel, miszerint a gazdasági kihívások ellenére is képesek megerősödni a válság közepette. A Kínai Kommunista Párt hivatalos lapja, a People’s Daily szerint „az ég nem fog leszakadni” az amerikai vámok hatására. A vasárnapi címlapon megjelent cikk szerint Kína a nyomás alatt még erősebbé válik, és a válságból lehetőséget kovácsol.

A kínai vezetés stratégiai számítása mögött az a feltételezés állhat, hogy Trump lépései nem csupán taktikaiak, hanem hosszú távon ártanak az Egyesült Államok globális pozíciójának is.

A Brookings Intézet egyik szakértője szerint sok kínai döntéshozó úgy véli, az USA saját magának árt leginkább ezzel a kereskedelmi politikával, és hogy egy új korszak kezdődhet – egy globalizációs időszak az USA nélkül.

Kína eközben nemzetközi partnerei felé is egyértelmű üzenetet küld nyitott és megbízható gazdasági partnerként kíván megjelenni a világpiacon.

A kínai külügyminisztérium hétvégi nyilatkozata szerint „Kína, mint a világ második legnagyobb gazdasága és fogyasztói piaca, továbbra is nyitni fog a világ felé”.

Peking az utóbbi hetekben több kétoldalú gazdasági tárgyalást is folytatott Japánnal, Dél-Koreával és az Európai Unióval – olyan országokkal, melyeket Trump szintén jelentős vámokkal sújtott. Emellett a kínai kereskedelmi minisztérium képviselője több amerikai céget – köztük a Teslát és a GE HealthCare-t – fogadott, és a „biztonságos, ígéretes befektetési helyszínként” jellemezte Kínát.

Ugyanakkor sok ország továbbra is óvatos, hiszen Peking híres arról, hogy piaci hozzáférést használ politikai nyomásgyakorlásra. Ráadásul attól is tartanak, hogy a kínai export árasztja el a piacokat, veszélyeztetve ezzel saját iparukat.

A globális feszültségre reagálva Szingapúr miniszterelnöke, Lawrence Wong is élesen fogalmazott: „A világkereskedelem szabályalapú rendje véget ért. Egy új, önkényesebb, protekcionistább és veszélyesebb korszak kezdődik.”

A CNN szerint, Kína azonban továbbra is felkészültnek mutatja magát. A kormány új gazdaságélénkítő intézkedéseket vezet be, hogy ellensúlyozza az exportcsökkenés hatásait. A belföldi fogyasztás fellendítésére különösen nagy hangsúlyt fektetnek – ez is része annak a stratégiának, hogy a belső erőforrásokra támaszkodva vészeljék át a válságot.

