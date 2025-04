„Ukrajna feladata most az, hogy meghúzza a vörös vonalakat” – ukrán delegáció utazik Washingtonba, hogy érvényesítsék Kijev érdekeit

Ukrán delegáció utazik az Egyesült Államokba, amelynek célja, hogy megbeszélést folytasson Washington hivatalos képviselőivel az ukrajnai ásványkincsekről szóló új megállapodástervezetről. Az Egyesült Államok még március végén nyújtotta át Kijevnek az új tervezetet, az azonban teljesen figyelmen kívül hagyja az ukrán nemzeti érdekeket. Az ukrán küldöttség most ezen szeretne változtatni.

Már ezen a héten Washingtonba utazik egy ukrán küldöttség, hogy technikai megbeszéléseket folytasson az Egyesült Államokkal az ukrajnai ásványkincsekről szóló új megállapodástervezetről – írja az Associated Press.

Ukrajna első miniszterelnök-helyettese és gazdasági minisztere, Julija Szviridenko a hírügynökségnek elárulta, hogy az utazás célja az lesz, hogy megkezdjék a tárgyalásokat az Egyesült Államok által javasolt új megállapodástervezetről. „Az amerikai fél új megállapodástervezete azt mutatja, hogy továbbra is fennáll a szándék egy alap létrehozására vagy a közös befektetésre” – mondta Szviridenko, aki elárulta azt is, hogy az ukrán delegációban a gazdasági, a külügyi és az igazságügyi tárca, valamint a pénzügyminisztérium képviselői lesznek jelen.

Az Associated Press megjegyezte, hogy az ukrán tisztviselők óvatosan nyilatkoznak a tervezet tartalmáról. Nem véletlenül van ez így, ugyanis az Egyesült Államok által Kijevnek átnyújtott tervezet olyan részleteket tartalmaz, amelynek elfogadása a nemzeti szuverenitás csaknem totális feladását jelentené gazdasági téren. A megállapodástervezet nemcsak hogy teljesen alávetné az amerikai–ukrán közös alapot Washington érdekeinek, de még az eddig Ukrajnának nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat is adósságként számítaná be.

„Jelenleg egy olyan dokumentummal rendelkezünk, amely az amerikai pénzügyminisztérium jogi csapatának álláspontját tükrözi. Ez nem a végleges változat, ez nem egy közös álláspont”

– magyarázta a miniszter.

Julija Szviridenko szerint Ukrajna feladata most az, hogy összeállítson egy technikai csapatot a tárgyalásokhoz, meghúzza a „vörös vonalakat” és az alapelveket, és a jövő héten küldöttséget küldjön Washingtonba technikai tárgyalásokra. „Világos, hogy a megállapodás minden paraméterét nem lehet online megvitatni. Le kell ülnünk a csapatokkal, és személyesen kell folytatnunk a beszélgetést” – jelentette ki a tárcavezető.

Elmondása szerint jelenleg a jogi, a befektetési és a pénzügyi tanácsadók kiválasztása zajlik. „Ez egy új szakaszt jelent az Egyesült Államokkal való kapcsolatokban, amely különböző területeken szerzett tapasztalatokat igényel. Végső soron minden a tárgyalások során dől el” – mondta az első miniszterelnök-helyettes.

Szviridenko nem volt hajlandó nyilvánosan beszélni arról, hogy Ukrajna hivatalosan hogyan értékeli az új tervezetet, de megjegyezte, hogy már létezik egy részletesebb dokumentum, amely leírja az alap létrehozását. És míg az eredeti tervezet elsősorban az alap létrehozásának szándékára összpontosított, a legújabb változat Szviridenko szerint azt vázolja fel, hogy az amerikai tanácsadók hogyan látják az alap felépítését és működését.

Az Associated Press felhívta a figyelmet, hogy továbbra sem világos, hogy az Egyesült Államok által javasolt új tervezet szerint Ukrajna milyen szerepet fog játszani az alap kezelésében. A kiszivárgott dokumentumot ismerő elemzők azonban úgy vélik, hogy Kijev részvétele minimális lesz, ugyanakkor Ukrajna a korábban elfogadott keretmegállapodás alapján reméli, hogy a jövőbeni tárgyalásokon megkérdőjelezheti a benne foglaltakat.

„Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tárgyalások utáni végleges megállapodástervezet teljes mértékben megfeleljen stratégiai érdekeinknek. Úgy vélem, hogy az előzetes memorandummal kapcsolatos munka megmutatta, hogy mindkét csapat képes elérni ezeket a célokat, és mindkét fél számára elfogadható feltételekben megállapodni”

– fogalmazott Julija Szviridenko.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Getty Images)