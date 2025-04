Nagyságot ígér Trump az amerikaiaknak, csak arra kéri őket, ne pánikoljanak és ne legyenek gyávák

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke ismét erőteljes üzenetet tett közzé közösségimédia-oldalán.

A bejegyzésben hangsúlyozta: Amerika az általa bevezetett gazdasági intézkedéseknek köszönhetően most olyan lehetőség előtt áll, amelyet már évtizedekkel ezelőtt meg kellett volna ragadnia. Trump szerint az ország jövője szempontjából most kulcsfontosságú, hogy ne a gyengeség vagy a meggondolatlanság határozza meg a döntéseket.

„Ne légy gyenge! Ne légy hülye! Ne viselkedj úgy, mint egy pánikoló!”

– írta bejegyzésében, utalva egy általa kreált kifejezésre, a „Panican” szóra, amely szerinte azokra jellemző, akik kapkodnak és irracionálisan reagálnak a kihívásokra.

Az elnök azt is kiemelte, hogy azok érhetnek el valódi változást, akik erősek, bátrak és türelmesek.

Meglátása szerint ezek a tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy az ország ismét naggyá váljon.

„Aki kitart, nem hátrál meg a nehézségektől, az végül győzni fog”

– fogalmazott a Truth Socialon.

Mint korábban megírtuk, Donald Trump a hétvégén ismét felborzolta a globális gazdasági kedélyeket: az elnöki gépen, az Air Force One fedélzetén úgy nyilatkozott, hogy a külföldi országok csak jelentős éves pénzügyi hozzájárulás fejében remélhetnek enyhítést a szigorú új vámintézkedések alól. A vámokat Trump „gyógyszernek” nevezte, amit néha be kell venni, ha meg akarunk gyógyulni – függetlenül attól, hogy már eddig is ezermilliárd dollárokban mérhető veszteséget okoztak a világ tőzsdéin.

A múlt héten bejelentett egyoldalú vámintézkedések hatására hétfő reggelre Ázsiában megroppantak a tőzsdék, és az amerikai részvénypiac is jelentős mínuszban nyitott. A befektetők attól tartanak, hogy az új vámok árnövekedéshez, keresletcsökkenéshez és akár recesszióhoz is vezethetnek.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)