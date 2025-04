Autópályán landolt egy repülőgép Brazíliában – videón a szenzációs kényszerleszállás

A beszámolók szerint a pilóta, a 29 éves Mateus Renan Calado, lélekjelenlétének köszönhetően sikeresen elkerülte a magasfeszültségű vezetékeket és a szembejövő forgalmat. A repülő végül épségben földet ért, személyi sérülés nem történt. A gépen tartózkodott még Valdemiro Jose Minella, egy 71 éves üzletember is, aki a repülő tulajdonosa. Ő szintén sértetlenül megúszta az incidenst.

Pilot of a Single-engine Flyer Pelican 500BR makes a textbook emergency landing on a highway in Garuva, in the north of Santa Catarina, Brazil.

According to the Federal Highway Police (PRF), there were two people on board, the pilot and the owner of the plane, and no one was… pic.twitter.com/uXWSIICD4X

