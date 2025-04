Mi húzódik a Marine Le Pen elleni ítélet mögött? – erről beszélt Thibaud Gibelin fancia politológus a Kossuth Rádióban

Bírósági ítélet vagy egy előre manipulált választás? Elítélte és eltiltotta a közügyek gyakorlásától Marine Le Pent egy párizsi bíróság. A jobboldali Nemzeti Tömörülés politikusát, várható elnökjelöltjét azzal vádolták, hogy az európai parlamenti asszisztenseknek járó pénzből részben saját pártja alkalmazottjait fizette. S bár ennél jóval súlyosabb bűnöket is büntetlenül úsznak meg európai parlamenti politikusok ez a francia bíróságon négy évet ért. Igaz, csak első fokon. S, hogy lehet itt még más ítélet is, azt az is jelzi, hogy maga a bíró is kiemelte, Le Pen a pénzt nem saját gazdagodására fordította. Mi van az ítélet mögött? Erről beszélt Thibaud Gibelin francia történész, politológus a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

00:00 / . Kiemelt kép: Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) frakcióvezetõje a parlamenti alsóház, a nemzetgyűlés párizsi üléstermében (Fotó: MTI/AP/Michel Euler) Kapcsolódó tartalom Békés, demokratikus és hazafias ellenállásra szólította fel híveit Marine Le Pen, aki szerint Franciaország léte a tét Politikai döntésnek és boszorkányüldözésnek nevezte Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője az őt és pártját közpénzek hűtlen kezeléséért elmarasztaló elsőfokú bírósági ítéletet vasárnap a párizsi Invalidusok dómja előtt tartott támogató nagygyűlésen.