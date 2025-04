Letartóztattak egy transznemű nőt Floridában, mert szabályellenesen a női mosdót használta egy kormányépületben

Egy transznemű egyetemistát tartóztattak le a floridai Capitoliumban, miután a női mosdót használta – ezzel tiltakozva a szövetségi épületekben érvényes, transzneműekre vonatkozó törvény ellen, amely a mosdóhasználatot szabályozza. Az eset az első ismert letartóztatás ilyen ügyben az Egyesült Államokban.

A 20 éves Marcy Rheintgen transznemű nőként, egy Illinois állambeli egyetem hallgatójaként látogatott el a floridai Tallahassee-ben található állami Capitoliumba, hogy tiltakozzon Florida új törvénye ellen, amely megtiltja a transznemű embereknek, hogy a választott nemi identitásuk szerinti mosdót használják az állam által birtokolt vagy bérelt épületekben – írja az MSNBC News.

Rheintgen március 19-én a női mosdó használata után tiltott területre történő belépés vádjával került őrizetbe:

ez az első ismert ilyen jellegű letartóztatás egy, a transzneműek mosdóhasználatát korlátozó állami törvény alapján.

A fiatal nő előre bejelentette tettét, minden floridai törvényhozónak levelet írt, fényképet is mellékelve magáról, és közölte velük, hogy tiltakozásképpen a Capitolium női mosdóját fogja használni. Levelében így fogalmazott: „Tudom, hogy a szíved mélyén te is tudod, hogy ez a törvény helytelen és igazságtalan. Tudod, hogy a transznemű emberek is emberek, és nem lehet minket letartóztatásokkal eltüntetni. Tudod, hogy van méltóságom – ezért tudom, hogy nem fogsz letartóztatni.”

Rheintgent másnap szabadon engedték előzetes eljárási feltételekkel, de ha bűnösnek találják a szabálysértési vétségben, akár 60 nap börtönbüntetést is kaphat. Ő maga úgy nyilatkozott az AP-nek, hogy akciójával a törvény abszurditására akart rávilágítani:

„Ha emiatt bűnöző leszek, nagyon nehéz lesz normális életet élnem – mindezt csak azért, mert kezet mostam.”

Nadine Smith, a floridai Equality Florida LMBTQ jogvédő szervezet igazgatója szerint az ügy nem a biztonságról, hanem a megalázásról és az emberi méltóság tudatos lerombolásáról szól. „A transznemű emberek generációk óta használnak a nemi identitásuknak megfelelő mosdókat incidens nélkül. Ami megváltozott, az nem az ő jelenlétük, hanem a törvények hulláma, amelyek célja, hogy elüldözzék őket a közéletből” – jelentette ki.

Jelenleg Florida mellett több mint egy tucat amerikai állam rendelkezik hasonló fürdőszoba használati korlátozásokkal. Ezek közül Utah az egyetlen, amely bünteti is a szabály megszegését.

Az utóbbi években országszerte egyre több republikánus törvényhozó fogadott el olyan jogszabályokat, amelyek szűkítik a transz emberek jogait – sokszor a Trump-kormányzat szövetségi szintű politikájával összhangban.

