Hétvégi alkoholtilalmat vezethetnek be Oroszországban

Oroszországban ismét a társadalmi józanság erősítése került a politikai viták középpontjába. Biysultan Khamzaev, az Egységes Oroszország párt képviselője és az Állami Duma Egészségügyi Bizottságának tagja új országos alkoholárusítási tilalmat sürget: a javaslata értelmében hétvégéken teljesen megszűnne az alkohol értékesítése.

A politikus szerint az inspirációt a Vologdai terület példája adta, ahol március 1-jétől szigorú korlátozások léptek életbe: hétköznapokon mindössze két órán át lehet alkoholt vásárolni. Khamzaev a TASZSZ hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy a lakosság nemcsak elfogadta a korlátozást, hanem támogatta is azt, „mint egy jó intézkedést” – írja a The Moscow Times.

Az első hónap tapasztalatai szerint az alkoholeladások 19 százalékkal estek vissza a régióban, az alkoholpiacokon pedig 50 százalékos csökkenést mértek.

Khamzaev szerint az intézkedések nyomán tömegesen zártak be az italboltok, és ezzel párhuzamosan csökkentek a verekedések, balesetek és más társadalmi problémák is.

Hasonló korlátozások már érvényben vannak több más régióban is, például Jakutföldön, Burjátföldön, Moszkva és Kaluga megyében, valamint Szentpéterváron. Ezek a szabályozások elsősorban az eladási idő csökkentésére és az alkoholboltok kiszorítására irányulnak a lakóövezetekből.

Mindazonáltal a lakosság hozzáállása korántsem egységes. A FinExpertiza adatai szerint 2024-ben a vodkán kívüli tömény szeszes italok eladása 10,2 százalékkal nőtt, ami fejenként 3,2 litert jelent.

Vodkából továbbra is átlagosan 5,3 litert fogyasztott egy fő – ez együttesen 8,5 liter tömény alkoholt jelent évente, ami jelentős növekedés a háború előtti, 2021-es adatokhoz képest.

Érdekesség, hogy éppen a Vologdai terület lett 2023-ban az egyik legtöbbet fogyasztó régió – itt a fejenkénti erős szeszek fogyasztása elérte a 12,6 litert, míg egy évvel korábban „csupán” 9 liter volt. Az új szabályozás tehát egy épphogy növekvő tendencia közepette lépett életbe.

Khamzaev számára azonban a józanság előmozdítása nem új keletű törekvés, már korábban is szorgalmazott hasonló intézkedéseket, például javasolta, hogy a májusi ünnepek idején is tiltsák be az alkohol árusítását.

