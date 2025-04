Családja megerősítette, Maxim Herkin szerepel a Hamász szombaton közzétett videójában

A videóban a túszok arról beszélnek, hogy túlélték egy állítólagos izraeli légicsapás következményeit. Az egyik férfi – vélhetően Herkin – sebesültnek tűnik, mivel arca és jobb keze is be van kötve. A videót a Hamász katonai szárnya, az Ezzedin al-Kasszam Brigádjai tette közzé – írja a The Jerusalem Post.

A Hamász korábban már jelezte, hogy Maxim Herkin szerepelhet a túszcsere második fázisában, mint a csoport oroszbarát politikájának jele. Musa Abu Marzouk, a Hamász vezetője februárban úgy nyilatkozott, hogy Oroszország kérésére figyelembe veszik Herkin szabadon bocsátását, de nem osztottak meg további részleteket a túszokkal kapcsolatban.

A Túszok és Eltűnt Családok Fórumának kérésére arra kérték a nyilvánosságot, hogy ne osszák meg a videót vagy annak részleteit engedély nélkül, hogy ezzel elkerüljék a feszültség növekedését.

A 2023. október 7-i izraeli-ellenes támadás során összesen 251 túszt ejtettek, és a legfrissebb adatok szerint még mindig 58 túsz van palesztin területen, míg az izraeli hadsereg szerint 34 túsz már életét vesztette.