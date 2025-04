Bretton Woods árnyéka: Németország visszakövetelheti 1200 tonna aranyát Amerikától

Utoljára Charles de Gaulle tábornok próbálkozott hasonlóval 1965-ben: valószínűleg a kirobbant kereskedelmi háború okán Németország szóba hozta a második világháború utáni években részben Amerikában felhalmozott és ott őrzött aranykészleteinek további sorsát. Egy 1944-ben megkötött, azóta összeomlott megállapodás – a történelemben először – minden valuta értékét az arany helyett egyetlen állam fizetőeszközéhez, az amerikai dollárhoz kötötte.

Az európai államok és az amerikai Egyesült Államok között kirobbant kereskedelmi háború újabb fejezeteként Németország fölvetette: eltávolítaná aranykészletét abból a New York-i trezorból, ahol a korabeli nyugatnémet, majd az egyesített német állam 1951 óta tartja az ország aranykészleteinek egy részét.

Németország rendelkezik a világ második legnagyobb aranytartalékával, amelynek 37 százalékát – mintegy 1236 tonnát, 113 milliárd euró értékben – a New York-i Federal Reserve (amerikai jegybank) páncéltermében tartja. Ezeket a nemesfémkészleteket szükség esetén a német jegybank, a Bundesbank dollárra vagy bármely más valutára válthatja – derül ki a Politico cikkéből.

„Rájárnának a rudakra”

A Politico a Bild című lapot idézi, amely arról számolt be, hogy Marco Wanderwitz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) távozó törvényhozója is szorgalmazza az arany hazaszállítását. Wanderwitz

már 2012-ben kérte sikertelenül, hogy betekinthessen az aranykészletekbe,

annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon a bankra, hogy vagy aktívabb szerepet vállaljon letétkezelőként, vagy pedig hazaszállítsa azt Németországba. „Természetesen a kérdés most újra felmerül” – idézte a Bild Wanderwitzet. Markus Ferber európai uniós törvényhozó, aki szintén a CDU tagja, ugyancsak az Egyesült Államokban tárolt német arany ellenőrzésének fokozását követelte: „A Bundesbank hivatalos képviselőinek személyesen kell megszámolniuk a rudakat, és dokumentálniuk az eredményeket”.

Dollár-korszak

Ez a pénzügyi rendszer még 1944 nyarán jött létre: a Harmadik Birodalom elleni offenzívát megindító Egyesült Államok a New Hempshire-i Bretton Woodsban egy olyan megállapodást kötött a neki erőteljesen kiszolgáltatott nyugat-európai szövetségeseivel, amely egy, a világtörténelemben mindaddig példátlan, új pénzügyi rendszer alapjait vetette meg.

A megállapodás szerint a nemzeti valuták fedezetét jelentő aranystandard helyett minden valuta árfolyamát a dolláréhoz kötötték, a dollár árfolyamát pedig az aranyhoz. Az amerikai dollár árfolyama ekkor aranyfedezettel rendelkezett, így minden valutát, melyet a dollárhoz rögzítettek, áttételesen az aranyhoz is kapcsolták. Így minden csatlakozó országnak fel kellett adnia monetáris politikai függetlenségét.

Mount Mount Washington Hotel, Bretton Woods. Megkérték az árát az amerikai offenzívának (Fotó: Joe Sohm/Visions of America/Universal Images Group/Getty Images)

Az erőteljes amerikai befolyás alatt álló Nyugat-Németország 1961-től kezdett ismét aranytartalékokat felhalmozni. A viszonylagos szabadságát megőrző német területek akkori fővárosa, Bonn a saját aranykészleteit nem a nyugatnémet állam területén, hanem a New York-i Federal Reserve páncéltermében és Párizsban, a párizsi Francia Nemzeti Bank páncéltermében tárolta. Erre a korabeli hivatalos indoklás miatt a „hidegháborús fenyegetés”, a Szovjetunió földrajzi közelsége miatt volt szükség.

Az arany visszatér

Bár a Bretton Woods-i rendszer, amely a hegemón amerikai gazdaság termelésére és fizetőképességére épített, már az 1970-es évekre összeomlott (Nixon elnök 1971-ben felfüggesztette a dollár aranyra való válthatóságát, a dollárt egyben leértékelték, s innentől kezdve a valuták átváltási árfolyama már nem volt fix). A rendszer hivatalosan 1973-ban szűnt meg.

Az egykori európai szövetségesek ennek ellenére továbbra is Amerikában tartják aranykészleteik jelentős részét, miközben a dollár továbbra is megőrizte globális pozícióját, hiszen a világkereskedelemben a termékek széles köre USA-dollárban kerül elszámolásra.

New York, 1973. május 18.: Az aranyrudakat egy óriási mérlegen mérik a Federal Reserve Bank aranytrezorjában, ahol a felvétel elkészültekor az akkori árfolyamok szerint 15 milliárd dollár értékű aranyat őriztek (Fotó: Getty Images)

A második világháború után kialakult gyakorlat most megváltozhat.

Berlin 2013-tól 2017-ig hazaszállította aranykészleteinek jelentős részét

(így összesen 53 780, egyenként 12,5 kilogrammos, 440 ezer euró értékű aranyrúd került vissza Frankfurtba a New York-i regionális jegybank és a francia központi bank széfjeiből). Most pedig Németország, amely a világ második legnagyobb aranytartalékával rendelkezik, a „maradékot” is hazaszállítaná Berlinbe.

Rájárt a rúd

A német kísérlet nem az első: korábban is igyekeztek oldani az Amerika pénzügyi egyeduralma alóli kötöttségeket a nyugat-európai államok. 1965-ben Charles de Gaulle francia államfő felajánlotta Lyndon B. Johnson elnöknek, hogy Franciaország 1,5 milliárd dollár értékben aranyat venne unciánként 35 dollárért.

Bár a Breton Woods-i egyezményben az Egyesült Államok kötelezettséget vállalt, az üzlet nem jött össze. Válaszul de Gaulle kivonta a francia haderőt a NATO katonai irányítása alól és távozásra szólította fel a Franciaországban állomásozó idegen amerikai haderőt – idézi fel a flagmagazin.hu.

Erre az addig hazájában töretlen népszerűségnek örvendő de Gaulle 1965-től váratlan problémákkal szembesült: először csak nehézkesen aratott győzelmet az elnökválasztásokon a szocialista François Mitterandal szemben, majd 1968-ban Párizsban lázongások törtek ki. Franciaország a polgárháború küszöbére jutott.

🇫🇷 28 avril 1969, il y a 55 ans, le Général de Gaulle quittait le pouvoir, après la victoire du non au référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Retrouvez les images du départ du Général, extrait du documentaire de Jean-Pierre Cottet, De Gaulle, histoire d’un… pic.twitter.com/ieUnZD055q — 🇫🇷 Gaullisme ☨ (@Gaullisme_Fr) April 29, 2024

Vannak, akik a mai napig úgy vélik, a CIA keze állt az 1968-as párizsi megmozdulások mögött, aminek következtében de Gaulle végül 1969 tavaszán távozni kényszerült az államfői tisztségből – írja a konzervatív lap. De Gaulle ezután rövidesen, 1970-ben meghalt.

Kiemelt kép: A Német Szövetségi Bank (jegybank) aranyrudakat mutat be a németországi Frankfurt am Mainban lévő székházában (Fotó: Arne Dedert/dpa/Getty Images)