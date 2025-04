Trump bemutatta az első 5 millió dolláros „aranykártyát”

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, az Air Force One fedélzetén leplezte le a legújabb bevándorlási vízumprogramját: az 5 millió dollárért (1 milliárd 850 millió forint) árusított „aranykártyát”, amely akár állampolgársághoz is vezethet. A különleges, luxuskategóriás tartózkodási engedéllyel Trump egyszerre kívánja növelni az állam bevételeit és vonzani a tehetős külföldi befektetőket.

Donald Trump amerikai elnök a héten bemutatta az Egyesült Államok legújabb, prémium kategóriás tartózkodási engedélyét, amelyet „aranykártyának” neveztek el – írja a Yahoo News.

A kártya ára: 5 millió dollár – átszámítva több mint 1 milliárd 850 millió forint.

Az új vízumprogram célja, hogy vagyonos külföldiek számára kínáljon letelepedési lehetőséget – és idővel akár amerikai állampolgárságot is.

A bejelentésre stílusosan, az Air Force One fedélzetén került sor, ahol Trump egy prototípust is felmutatott, amelyen az ő arcképe és a „The Trump Card” (Trump Kártya) felirat szerepelt.

„Én vagyok az első vásárló” – mondta nevetve az újságíróknak. „Elég izgalmas, nem?” – tette hozzá.

A kártyát várhatóan kevesebb mint két héten belül hivatalosan is bevezetik. A kezdeményezés célja nem csupán a gazdag vállalkozók bevonzása, hanem a nemzeti költségvetési hiány csökkentése is – utalt rá Trump, aki korábban üzletemberként a luxus ingatlanpiacon is aktív volt.

Trump szerint a hagyományos zöldkártya exkluzív változataként pozicionált „gold card” egyenes utat kínálhat az amerikai állampolgárság megszerzéséhez, amely sokak számára rendkívül vonzó lehetőség.

Az elnök februárban azt is elmondta, hogy akár egymillió ilyen kártyát is értékesíthetnek, és nem zárta ki, hogy orosz oligarchák is jogosultak lehetnek a programra. A bejelentés egy újabb lépés Trump bevándorláspolitikájában, amely az illegális migráció visszaszorítása mellett a tehetős és „hasznos” bevándorlók számára igyekszik ajtót nyitni.

A program részletei még nem ismertek teljes körűen, de az biztos, hogy ez az új konstrukció tovább erősíti Trump üzleti gondolkodásmódjának és politikai stratégiájának összefonódását – ahol az amerikai álom ára immár dollárban is pontosan meghatározható.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök kezében egy képmásával ellátott, 5 millió dollárért megvásárolható aranykártyával a Floridába tartó elnöki repülőgép fedélzetén 2025. április 3-án (Fotó: MTI/AP)