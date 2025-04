Tőzsdei zuhanás Trump intézkedései, és a kínai válasz után – jön a „medvepiac”?

A világgazdaság történelmi fordulópont előtt áll. Ha nem vonja vissza döntéseit, Donald Trump három hónap alatt 2,5 százalékról 25 százalékra emeli az USA importvámjait a világ többi részéből származó behozatalra, ami a legmagasabb szint az 1930-as évek óta – elemez a Le Monde. A Dow Jones ipari index több mint 2231 pontot, 5,5 százalékot zuhant, a Nasdaq 100 index 21 százalékot esett, amire a „medvepiac” kifejést használják (a bikapiac legalább 20 százalékos emelkedést, a medvepiac legalább 20 százalékos csökkenést jelent a pénzpiaci szlengben: geopolitikai feszültségekre, gazdasági recessziótól való félelemre utalhat).

📉 Market jitters continue! Analysts warn the stock sell-off may not be over, with economic uncertainty, tariffs, and earnings risks fueling volatility. Are investors ready for more pain ahead? #StockMarket #Investing #WallStreet pic.twitter.com/lUTS2q3tQ0

