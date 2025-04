„Szabadítsák ki Marine Le Pent!” – Trump védelmébe vette a francia jobboldali politikust

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke pénteken élesen bírálta a francia bíróság döntését, amely eltiltotta Marine Le Pent a közhivataloktól, és lényegében kizárta a 2027-es elnökválasztásból. Trump szerint a történtek újabb példáját jelentik annak, hogyan használják a baloldali politikai erők az igazságszolgáltatást fegyverként ellenfeleik ellen.

„A boszorkányüldözés, amit Marine Le Pennel szemben folytatnak, ismét azt mutatja, hogy az európai baloldal a törvényeket arra használja, hogy elhallgattassa politikai ellenfeleit, elfojtsa a szólásszabadságot – most pedig már börtönbe is zárják őket” – írta Trump saját közösségi oldalán, a Truth Socialon.

Bár Trump azt állította, hogy Le Pen börtönbe kerül, a valóság árnyaltabb: a politikust négy év szabadságvesztésre ítélték, amelyből kettő felfüggesztett, a másik kettőt pedig házi őrizetben kellene letöltenie – ám az ítélet végrehajtását azonnal felfüggesztették a fellebbezés miatt.

A bíróság úgy találta, hogy Le Pen és pártja visszaélt az Európai Parlament által biztosított forrásokkal, és több alkalmazottat is jogellenesen fizetett uniós pénzből – írta a Politico. Ennek nyomán öt évre eltiltották minden közhivatal betöltésétől – ezzel kizárva a 2027-es francia elnökválasztásból.

Az ítélet ellen fellebbezett, a végső döntést 2025 nyarára várják.

Trump saját jogi ügyeihez hasonlította az esetet, és úgy fogalmazott: „Ugyanazt a forgatókönyvet játsszák le Marine Le Pennel, amit velem is elkövettek – ugyanazok az őrültek és vesztesek, akik ellenem is dolgoztak.” Külön megnevezett több amerikai ügyészt is, akik korábban vádat emeltek ellene.

„Nem ismerem személyesen Marine Le Pent, de elismerem, mennyit dolgozott az évek során. Sok vereséget elszenvedett, mégis kitartott. Most, amikor a győzelem küszöbén állhatna, elmeszelik egy apróság miatt, amiről talán nem is tudott – számomra ez csak könyvelési hiba” – írta Trump.

Bejegyzését a következő szavakkal zárta: „Ez Franciaország számára is rossz, és a nagyszerű francia népnek sem válik javára, függetlenül attól, melyik oldalon állnak. Szabadítsátok ki Marine Le Pent!”

Le Pen elítélése több jobboldali vezető részéről is tiltakozást váltott ki.

A döntést antidemokratikus lépésként értékelte többek között Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Geert Wilders holland politikus, valamint a Kreml és Elon Musk is.

Mindazonáltal a bírósági eljárás során a vád meggyőző bizonyítékokat tárt fel, és a védelem sem vitatta a vád lényegi állításait. A legnagyobb vitát az váltotta ki, hogy a bíróság azonnal életbe léptette a közhivatali tilalmat, holott Franciaországban a jogerőre emelkedésig általában nem hajtják végre az ilyen büntetéseket. A bírák döntése ugyan ritka, de nem példa nélküli – az ítélet súlyosságával és az esetleges visszaesés kockázatával indokolták.

Kiemelt kép: Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) frakcióvezetője (Fotó: MTI/AP/Michel Euler)