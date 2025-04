Döntött az igazságügyi minisztérium: Mel Gibson ismét tarthat fegyvert

Egy, az amerikai igazságügyi minisztériumnál dolgozó szakember állítása szerint elbocsátották, miután ellenezte, hogy Mel Gibson visszakaphassa fegyvertartási engedélyét. A The New York Times információi szerint a minisztérium most mégis engedélyezni fogja, hogy Gibson ismét fegyvert viselhessen. A színész és rendező Donald Trump egyik befolyásos támogatójaként ismert.

Elizabeth G. Oyer, aki a tárca egyik volt munkatársa, úgy véli, elbocsátása közvetlenül összefügg azzal, hogy nem értett egyet a Gibsonra vonatkozó kedvező döntéssel. A színész engedélyét még 2011-ben vonták vissza, miután bűnösnek találták egy családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyben. Oyer a Times-nak nyilatkozva elmondta: részt vett egy olyan szakmai munkacsoportban, amely közel száz korábban elítélt személy fegyvertartási kérelmét vizsgálta felül, és közülük többeknek javasolta az engedély visszaadását. A listát azonban a főügyész-helyettes, Todd Blanche irodája mindössze kilenc főre szűkítette. Ezen a ponton kapta kézhez a felülvizsgált listát Oyer, immár azzal a kéréssel kiegészítve, hogy Mel Gibsont is vegyék fel a javasoltak közé. Ehhez csatolták Gibson ügyvédjének januári levelét, amelyet két magas beosztású igazságügyi vezetőnek címeztek. Kapcsolódó tartalom Mel Gibson A passió folytatásáról: Olyan lesz, mint egy LSD-trip A történet a pokollal és a bukott angyalokkal indul. A levélben az ügyvéd azzal érvelt, hogy ügyfele Donald Trump elnöktől különleges megbízatást kapott, valamint számos kiemelkedően sikeres filmet készített, ami szerinte indokolja a fegyverviselési jog visszaadását. Oyer ennek ellenére elutasította a javaslatot, mondván, nem tudja támogatni, hogy valaki, akit erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek el, újra fegyverhez jusson. Oyer tehát nem változtatta meg álláspontját. Elmondása szerint ezt követően néhány órán belül elbocsátották. A fegyvertartási engedélyek visszaadásáról szóló végső döntést Pam Bondi főállamügyész hagyta jóvá. Kiemelt kép: Mel Gibson amerikai színész-rendező (MTI/EPA/AAP/Paul Miller)