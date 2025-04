Dilemma előtt az Apple: Trump vámjai megdrágíthatják az iPhone-okat, de mennyivel?

Donald Trump újabb, világkereskedelmet átrendező vámokat vezetett be, amelyek hatással lehetnek a fogyasztói árakra és így az iPhone-ok árazására is. A legtöbb Apple-készülék továbbra is Kínában készül, amelyet most 54 százalékos vám sújt, és ha ezek a díjak érvényben maradnak, az Apple komoly dilemmával néz szembe: vállalja a többletköltséget, vagy áthárítja azokat a vásárlókra.

Elemzők szerint az iPhone-ok ára akár 30-40 százalékkal is emelkedhet, ha a vállalat a teljes költségnövekedést a fogyasztókra terheli. Ez azt jelentené, hogy a jelenleg 799 dolláros (több mint 290 ezer forint) indulóáron kapható iPhone 16 modell akár 1142 dollárba (körülbelül 415 ezer forint) is kerülhet a Reuters szerint. A csúcskategóriás iPhone 16 Pro Max, amely 6,9 hüvelykes (163 milliméter) kijelzővel és 1 terrabyte tárhellyel 1599 dollárba (több mint 580 ezer forint) kerül, akár 2300 dollárig (835 ezer forint) is drágulhat. A Trump-adminisztráció első ciklusában már alkalmazott hasonló vámintézkedéseket, hogy az amerikai cégeket hazai vagy közeli – például mexikói – gyártásra ösztönözze. Akkor az Apple több termékére vámmentességet kapott, most viszont eddig egyetlen kivétel sem született. „Ez a teljes vámháború most épp az ellenkezője annak, amit vártunk – úgy gondoltuk, hogy az Apple, mint amerikai ikon, ismét kesztyűs kézzel lesz kezelve" – írta Barton Crockett, a Rosenblatt Securities elemzője. Az iPhone 16e – amelyet februárban mutattak be a mesterséges intelligencia-funkciókkal felszerelt Apple készülékek „belépő szintű" modelljeként – 599 dolláros (közel 218 ezer forint) árral indult. Ha 43 százalékkal emelkedik az ára, az 856 dollárt (több mint 310 ezer forint) jelentene. A többi Apple-eszköz ára is jelentős emelkedés elé nézhetnek. A legtöbb vásárló két-három éves részletfizetéses konstrukcióban vásárolja meg telefonját, így a magasabb árak hosszabb távon is érződhetnek. Azonban elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy az iPhone-eladások már most is gyengélkednek az Egyesült Államokban, Kínában és Európában, mivel az Apple Intelligence – a mesterséges intelligencia-funkciókat összefogó csomag – nem győzte meg a vásárlókat. Angelo Zino, a CFRA Research elemzője úgy véli, hogy a vállalat csak 5-10 százalékos áremelést tud majd elfogadtatni a fogyasztókkal. „Arra számítunk, hogy az Apple kivár az áremeléssel az őszig, amikor az iPhone 17 megjelenik – általában ekkor szoktak az árakon változtatni" – ismertette az elemző. Bár az Apple részben áthelyezte gyártását Indiába és Vietnámba, ezek az országok sem úszták meg a vámokat: Vietnámot 46 százalék, Indiát pedig 26 százalék vám terheli. A Counterpoint Research szerint a vállalatnak legalább 30 százalékkal kellene megemelnie termékei árát, hogy kompenzálja az új vámokat. Ez jelentős versenyhátrányt is jelenthet az Apple számára a dél-koreai Samsunggal szemben, amely kevesebb vámmal szembesül. „Gyors számításaink szerint Trump vámja akár negyvenmilliárd dollárjába is kerülhet az Apple-nek" – írta Crockett, hozzátéve, hogy várhatóan tárgyalások indulnak majd az Apple, Kína és a Fehér Ház között. „Nehéz elképzelni, hogy Trump szándékosan kockáztatná meg egy amerikai ikon összeomlását… de jelenleg nem fest jól a helyzet" – tette hozzá.