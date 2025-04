Megszólalt a Nemzetközi Büntetőbíróság azután, hogy Magyarország jelezte a távozását

Hiába jelezte kilépési szándékát, továbbra is együtt kell működnie Magyarországnak a Nemzetközi Büntetőbírósággal, közölte a hágai testület szóvivője csütörtökön. A római statútum szerint egy évvel később lép hatályba Magyarország távozása a szervezetből.

Magyarországnak továbbra is kötelessége együttműködni a Nemzetközi Büntetőbírósággal – nyilatkozta Fad el-Abdullah, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) szóvivője a BBC-nek. Arról is beszélt, szerinte Netanjahu látogatása során a bíróság az elfogatóparancs kiadása után a szokásos eljárásait követte. Magyarországnak a kilépési szándék közlését követően írásbeli értesítést kell küldenie az ENSZ főtitkárának a szervezetből való távozásról.

A kilépés egy évvel később lép hatályba a római statútum 127. cikke szerint, amely létrehozta a Nemzetközi Büntetőbíróságot.

Csütörtök hajnalban érkezett Magyarországra hivatalos látogatás céljából Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, aki ellen elfogató parancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság a Gázai övezet szándékos kiéheztetésének vádjával. Orbán Viktor miniszterelnök ezt követően, 2024 novemberében hívta meg izraeli kollégáját Magyarországra, aki utoljára 2017-ben látogatott hazánkba. A magyar kormány egyértelművé tette, hogy figyelmen kívül hagyja a hágai testület döntését, amelyet abszurdnak és szégyenteljesnek nevezett.

Az izraeli kormányfőt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter fogadta a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, később Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozott a Karmelita kolostorban, Gulyás Gergely miniszter pedig az izraeli miniszterelnök érkezésének napján jelentette be, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

A két miniszterelnök délelőtti megbeszélését követően közös sajtótájékoztatót tartott Benjámin Netanjahu és Orbán Viktor, a magyar kormányfő hangsúlyozta: „Magyarország az első pillanatban világossá tette, hogy kiállunk Izrael szuverenitása, önvédelemhez való joga és az izraeli emberek biztonsága mellett, és azóta is ezt az álláspontot képviseljük mindenhol a világpolitikában.” A magyar miniszterelnök egyúttal megerősítette, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben.

„Magyarország semmilyen toleranciát nem tanúsít az antiszemitizmussal szemben. Teljes zéró tolerancia van”

– jelentette ki Orbán Viktor, valamint arról is beszélt: egész Európában a zsidó közösségek közül a Magyarországon élők érezhetik magukat a legnagyobb biztonságban.

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt fogadja Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban 2025. április 3-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor miniszterelnök Magyarországnak a Nemzetközi Büntetőbíróságból való távozásával kapcsolatban felidézte, ő volt az a magyar miniszterelnök, aki 2000-ben aláírta a Nemzetközi Büntetőbírósághoz való csatlakozási dokumentumot, és most ő volt az is, aki aláírta a kilépésről szóló dokumentumot is.

Ezen a ponton Benjámin Netanjahu megtapsolta a miniszterelnököt.

A magyar kormányfő szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság egykor fontos nemzetközi bírói fórum volt, de szerinte politikai eszközzé silányították, amellyel nem tudnak és nem is akarnak közösséget vállalni a következő időszakban. Azt is mondta, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az erről szóló törvényjavaslatot benyújtja a magyar parlamentnek, és felmondják a római statútumot.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök pedig Orbán Viktor és a magyar kormány politikáját méltatva arról beszélt: „Ön az első, de merem remélni, hogy nem az utolsó állam, amely kilép ebből a korrupcióból, ebből a rothadásból, és ezt nemcsak Izraelben, de számos országban világszerte nagyra értékelik.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő (b) a Karmelita kolostor teraszán 2025. április 3-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)