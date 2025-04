Furcsa repülőút: Tokió helyett Texasban találták magukat egy gép utasai

Karbantartási probléma merült fel – ezzel indokolták a légitársaság részéről az American Airlines 167-es járatának különös bolyongását. A Daily Mail szerint a hétfő délelőtt 10.45-kor, a John F. Kennedy nemzetközi repülőtérről (JFK) felszálló Boeing 787 Dreamlinernek 14 óra repülés után, másnap délután 2-kor kellett volna leszállnia Japánban, a tokiói Haneda nemzetközi repülőtéren (HND).

A Flight Aware repüléskövető oldal adatai szerint a repülőgép már átrepült az Egyesült Államokon, és a Csendes-óceán felett volt, amikor közel hét órai repülés után megfordult, és visszaindult az Egyesült Államok felé – számotl be a Fox News a repülőjárat különös kálváriájáról.

A repülő ezt követően több állam, köztük

mielőtt végül helyi idő szerint hétfőn, 11 órai repülés után, nem sokkal 22:15 előtt landolt Texasban, a Dallas-Fort Worth nemzetközi repülőtéren.

A Business Insider arról számolt be, hogy egy Reddit-felhasználó, aki a járaton volt, azt állította, hogy nem volt normális étkezési szolgáltatás sem a fedélzeten. Mint írta:

A gazdasági lap úgy véli: bár az „eltérített” járaton töltött órák igen kényelmetlenek lehettek az utasok számára, és a visszaforduló gép olyan, közelebbi pontokon is leszállhatott volna, mint Seattle és Denver, ám „Dallas az American Airlines egyik fő csomópontja. Az ottani leszállás valószínűleg megkönnyítette az utasok átirányítását, az új személyzet megtalálását és a repülőgép esetleges hibáinak kijavítását”.

A légitársaság a Fox News Digitalnak elmondta, hogy a járatot karbantartási probléma miatt irányították át, bár részleteket nem közölt a problémával kapcsolatban. „Soha nem szeretnénk megzavarni ügyfeleink utazási terveit, és elnézést kérünk minden kellemetlenségért” – fogalmazott a légitársaság.

Valamennyi utasnak szállodai elhelyezést biztosítottak éjszakára, a járat pedig másnap indult tovább Tokióba.

