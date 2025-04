Fordulópont jöhet az ukrajnai háborúban: Volodimir Zelenszkij már a tűzszünet időpontjáról beszélt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Csernyihivi területet látogatta meg, ahol a tűzszünet lehetőségéről és időpontjáról is beszélt. Donald Trump amerikai elnök már januári beiktatásakor célul tűzte ki, hogy lezárja az orosz–ukrán háborút. A békére irányuló törekvések egyre gyakrabban jelennek meg a vezetők nyilatkozataiban.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön a helyi vezetőkkel tartott megbeszélést a Csernyihivi területen, amikor a tűzszünet lehetséges időpontját is szóba hozta – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

Az ukrán elnök kijelentette, hogy már a következő hetekben vagy hónapokban is megegyezhetnek a tűzszünetről.

Hozzátette, hogy a háború lezárása bármikor bekövetkezhet. „Lehet másként is, néha minden egy pillanat alatt történik” – hangsúlyozta.

Volodimir Zelenszkij X közösségi oldalán már sokkal szigorúbban számolt be a csernyihivi látogatásáról. Az ukrán államfő Jahidne falu egyik iskolájában is járt, ahol elmondása szerint az orosz erők majdnem egy hónapon át tartották fogva a helyi lakosokat. Zelenszkij a háború egyik legcinikusabb orosz bűncselekményének nevezte a történteket, kiemelve, hogy soha nem fogják megbocsátani és elfelejteni, amit Oroszország tett.

Növekszik a békére való hajlandóság

Az ukrajnai helyzetről és az eszkaláció elkerüléséről Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök többször is egyeztetett. A Kreml úgy látja, hogy a konfliktus megoldásának kulcsfontosságú feltétele a külföldi katonai segélyek teljes leállítása, és a Kijevnek nyújtott hírszerzési információk megszüntetése. Az amerikai elnök bízik benne, hogy mindkét hadban álló fél tartani fogja magát az ukrajnai háború lezárásról szóló ígéretéhez.

Donald Trump hétfőn újságírói kérdésekre hangsúlyozta, hogy azt akarja látni, hogy Vlagyimir Putyin megállapodik a háború befejezéséről, ami az emberek életét is megkíméli. Az amerikai elnök szerint hetente mintegy 2500 orosz és ukrán katona hal meg a háborúban, aminek szeretne véget vetni. Reményét fejezte ki, hogy Volodomir Zelenszkij ukrán elnök is tartja magát a háború lezárásának szándékához. Az amerikai elnök arra is felkészült, ha valamelyik fél nem mutatna hajlandóságot a béke iránt. Ígéretei szerint ebben az esetben Oroszországnak és Ukrajnának is számolniuk kellene a következményekkel.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságírók kérdéseire válaszol a francia közszolgálati televízió párizsi stúdiójában az ukrajnai háborúval kapcsolatos nemzetközi csúcstalálkozó után 2025. március 27-én (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)