Elhunyt II. Erzsébet keresztfia, Lord Charles O’Hagan – súlyos fejsérülés okozta a halálát

Charles Towneley Strachey O’Hagan nemesi családból származott. Nagyapja, Maurice Towneley-O’Hagan báró, ismert politikus volt. Erzsébet királynő – még hercegnőként – keresztfiává választotta őt, így életének korai szakaszától szoros kapcsolatban állt a brit uralkodóházzal – számolt be róla az Independent, amely szerint a tragédia még korábban, 2025. március 23-án történt az angliai Barnstaple város kórházában, Észak-Devonban, de csak nemrég került nyilvánosságra a hír.

1952 és 1962 között tíz éven át szolgált egy tiszteletbeli udvari pozícióban, „Page of Honour”-ként a királynő mellett.

O’Hagan az elit Eton College-ben tanult, majd az Oxfordi Egyetemen, a New College falai között folytatta tanulmányait. Később a politikai életben is aktív szerepet vállalt: Devon megye képviseletében kétszer is tagja volt az Európai Parlamentnek – először 1973 és 1975 között, majd 1979-től 1994-ig.

Három házasságot kötött élete során. Első felesége Tamar Bagration-Imeretinsky grúz hercegnő volt, akitől egy lánya született: Nino Natalia O’Hagan Strachey, aki ma művészettörténészként ismert.

