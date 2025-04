Egy pincében tartották fogva egy hónapig annak a falunak a lakosait, amelyet Volodimir Zelenszkij meglátogatott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ellátogatott csütörtökön a csernyihivi régióban található Jahidne faluba, amelynek lakóit a térségben hadműveletet folytató orosz katonák egy hónapig egy szűk pincébe zárva tartották – írja az MTI.

„Azért jöttem, hogy támogassam az embereket Jahidnében, és megőrizzük emlékezetünkben azt, ami itt történt az orosz megszállás alatt. Meglátogattam azt az iskolát, ahol az oroszok csaknem egy hónapon át tartották fogva a falu összes lakóját. Ez volt az egyik legcinikusabb orosz bűncselekmény ebben a háborúban, egy bűntett minden emberi és emberiességi érték ellen” – írta az államfő a Facebook-oldalán. Zelenszkij kiemelte, hogy a településen már sok mindent újjáépítettek és helyreállítottak. Emellett dolgoznak azon is, hogy emléket állítsanak annak, amin az embereknek át kellett menniük. „Senki közülünk soha nem fogja elfelejteni és megbocsátani Oroszországnak azt, amit tett” – szögezte le az elnök.

Az észak-ukrajnai Jahidnében – mint az ukrán elnök emlékeztetett rá – az orosz erők több mint 350 falubelit, köztük 80 gyereket zártak be hetekre az iskola pincéjébe. Az ukrán hadsereg 2022 márciusának végén foglalta vissza Jahidnét. Az államfő a csernyihivi régió helyi települési vezetőivel folytatott találkozóján leszögezte, hogy Ukrajna nem egyezik bele hadseregének csökkentésébe a „méltányos béke elérése érdekében”. „Számunkra prioritás az erős hadsereg megléte.”

„Ezért semmilyen csökkentés nem jöhet szóba, mindent megteszünk azért, hogy a hadsereg megőrizze jelenlegi létszámát, amely most háromszorosa annak, ami a háború kezdetén volt”

– szögezte le. Szavai szerint az ukrán hadseregnek a háború után is tovább kell növekednie és korszerűsödnie. Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna és európai, valamint amerikai szövetségesei teljes mértékben egységesek a tűzszünet mielőbbi elérése érdekében. Szerinte csak a harcok teljes beszüntetése után lehet diplomáciai párbeszédet kezdeményezni.

„A teljes tűzszünet a helyes lépés, amelyhez Ukrajna hozzájárult és amelyet támogat”

– szögezte le.

Az ukrán vezérkar csütörtökön a közösségi oldalain arról tájékoztatott, hogy az orosz erők támadó műveleteket hajtottak végre a donyecki régióban lévő Andrijivka település térségében, amire az ukrán erők válaszcsapást mértek, megsemmisítve az oroszok haditechnikáját és több katonáját. „Az ellenség körülbelül kétszakasznyi katonát és páncélosokat vetett be. Az ukrán csapatok hatékony műveleteinek eredményeként 12 orosz páncélos kapott találatot, ebből hét teljesen megsemmisült. Az orosz megszállók megerősítette személyi veszteségei: 18 fő megsemmisítve, 7 megsebesült” – írta jelentésében a vezérkar.

A kijevi katonai vezetés egy másik, szintén a Facebookon tett bejegyzésében leszögezte, hogy az ukrán erők betartják a az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat tiltó tűzszünetet, miközben az agresszor állam információs forrásai hamis híreket terjesztenek arról, hogy Ukrajna oroszországi és az általa megszállt ukrán területeken lévő energetikai létesítményeket támadott. „Az ukrán hadsereg hangsúlyozza, hogy a védelmi erők szigorúan betartják a partnerekkel kötött megállapodásokat, és nem mértek csapást sem az Oroszországi Föderáció területén, sem az ideiglenesen megszállt ukrán régiókban lévő energetikai létesítményekre.”

„A tüzérségi csapások kizárólag az orosz megszálló hadsereg katonai célpontjaira irányulnak”

– szögezte le a vezérkar, kiemelve, hogy számos esetben viszont dokumentálták az orosz hadsereg tűzszünetsértését. „Március utolsó harmadában az agresszor többször is támadta Ukrajna energetikai létesítményeit a harkivi, poltavai, dnyipropetrovszki és herszoni régióban” – emlékeztetettek.

Szerhij Liszak, a keleti Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a Krivij Rih városát ért szerdai orosz rakétacsapás sebesültjeinek száma 17-re nőt, továbbá négy halálos áldozata lett a támadásnak. A sebesültek közül 11-et ápolnak kórházban. Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos arról számolt be a Telegramon, hogy az oroszok által elhurcolt gyerekek közül újabb kilencet sikerült hazahozni az ideiglenesen megszállt területekről, Oroszországból pedig további kettőt. Dánia kormánya újabb, Ukrajnának szánt segélycsomagot jelentett be csaknem 970 millió dollár értékben – számolt be a Jevropejszka Pravda hírportál a dán védelmi minisztérium közleményére hivatkozva.

Kiemelt kép: A Csernyihivi területen fekvő Jahidne falu látképe nemsokkal a háború kitörése után, egy 2022-es felvételen (Fotó: MTI/EPA/Oleg Petrasjuk)