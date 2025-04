Az Európai Unió válaszlépésekre készül Donald Trump vámjai miatt

Az Európai Unió válaszlépéseket készít elő az Egyesült Államok által bevezetett 20 százalékos vámok miatt – jelentette be Ursula von der Leyen csütörtökön. Az Európai Bizottság elnöke arra szólította fel az amerikai vezetést, hogy a konfrontáció helyett inkább tárgyalások útján keressenek megoldást.

„Az Európai Unió készen áll arra, hogy további ellenintézkedéseket vezessen be az Egyesült Államokkal szemben, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre” – mondta Ursula von der Leyen, az Euronews cikke szerint. Az Európai Bizottság elnöke csütörtökön Üzbegisztánban volt, ahol az EU-Közép-Ázsia csúcstalálkozón vesz részt.

„Már véglegesítjük az első ellenintézkedés-csomagot az acélra kivetett vámokkal szemben. Most pedig további lépéseket készítünk elő, hogy megvédjük érdekeinket és vállalatainkat, ha a tárgyalások kudarcot vallanak”

– fogalmazott Von der Leyen.

A bejelentés előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán 20 százalékos vámot vetett ki az európai termékekre, míg a világ többi részéből érkező importot minimum 10%-os vámmal sújtotta. Az EU-t azonban külön listára helyezte, amelyen a „60 legnagyobb szabályszegő” szerepel. A vámok a tervek szerint jövő szerdán lépnek hatályba.

Trump továbbá azonnali hatállyal 25 százalékos vámot jelentett be az USA-n kívül gyártott autókra is, ami különösen érzékenyen érintheti az európai autógyártókat.

Növekvő aggodalmak Európában

Svédország és Írország már reagált az amerikai lépésre. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök sajnálatát fejezte ki a vámok miatt, hangsúlyozva, hogy a kereskedelmi akadályok növelése hosszú távon mindenkit szegényebbé és a világot veszélyesebbé teszi.

„Nem akarunk kereskedelmi háborút, de fel vagyunk készülve a jelenlegi helyzetre. Svédország gazdaságilag stabil alapokon áll, és erős pénzügyi helyzetben vagyunk” – mondta Kristersson.

Simon Harris ír miniszterelnök-helyettes szintén visszafogott, de határozott reakciót adott. „Az EU-nak nyugodtan és megfontoltan kell reagálnia. Készen állunk arra, hogy tárgyalásos megoldást találjunk az Egyesült Államokkal” – fogalmazott.

Az EU lehetséges válaszlépései

Brüsszel már két listát állított össze azokról az amerikai termékekről, amelyekre megtorló vámokat vethetnek ki – erősítették meg EU-s tisztviselők. Ezek egyike olyan termékeket tartalmaz, amelyekre már 2018-ban felfüggesztett vámokat szabtak ki. Emellett az EU azt is mérlegeli, hogy a szolgáltatási szektort is érintő intézkedéseket vezessen be.

Von der Leyen szerint az EU erős tárgyalási pozícióból indulhat.

„A kezünkben vannak a kulcsterületek – a kereskedelemtől kezdve a technológiáig, az európai piac méretéig. Ezeket az erőforrásokat használjuk majd fel a tárgyalások során” – hangsúlyozta.

A Bizottság elnöke ugyanakkor egyetértett Trump azon megállapításával, hogy a jelenlegi globális kereskedelmi rendszer reformokra szorul. „Kész vagyok támogatni minden olyan kezdeményezést, amely a globális gazdaság realitásaihoz igazítja a kereskedelmi szabályokat” – mondta.

Ugyanakkor figyelmeztetett: „A vámok nem lehetnek az első és egyetlen eszköz a problémák megoldására. Ideje elmozdulni a konfrontációtól a tárgyalás irányába.”

A következő napok kulcsfontosságúak lehetnek az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi kapcsolatok jövőjét illetően.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Tanács március 20-i ülésének eredményeiről tartott vitában az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén 2025. április 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)