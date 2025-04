„Az etnikai hovatartozás nem választ szét bennünket” – több százan tüntettek a megvert magyar fiatalok mellett Kolozsváron

Több százan vonultak fel csütörtökön este Kolozsváron egy magyar fiatal hétfőn este elkövetett bántalmazása ellen tiltakozva. „Az etnikai hovatartozás nem választ szét bennünket, de az utálat igen”, üzenték a békés megmozdulás résztvevői – írja az MTI.

A város központi parkjában, a Sétatéren tartott békés megmozdulást a kolozsvári magyar ifjúsági szervezetek szervezték, a résztvevők is főleg fiatalok, egyetemisták voltak. Az ellen tiltakoztak, hogy a város két rivális futballcsapata, az Universitatea (U) Cluj és a CFR Cluj közötti hétfő esti mérkőzés után az U ultrái magyar fiatalok, illetve kiskorúak csoportját bántalmazták.

A tiltakozók tömege a Sétatér magyar színházzal szembeni bejáratánál gyülekezett, majd békésen vonult az Universitatea Cluj mérkőzéseinek a park másik végében található helyszínére, a Kolozsvár Arénához. A több száz fiatal szinte teljesen megtöltötte az aréna és a mellette lévő stadion közötti teret, néhányuknál az etnikumok közötti békés együttélést hangsúlyozó kisebb plakátok voltak. A szervezők nevében László Petra, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Hangsúlyozta: fontos ügy miatt vonultak fel, ugyanis egy kolozsvári magyar egyetemistát bántottak, „egyet közülünk”.

„Célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a társadalomban lappangó erőszakra és gyűlöletre, amik akadályozzák, hogy mi magyarokként otthon tudjuk érezni magunkat Kolozsváron”

– mondta.

Arra kérte a jelenlévőket, hogy példát mutatva kerüljék az erőszakot, szerinte csak akkor lesz változás. Románul is szólt pár szót, hangsúlyozva, hogy az a tény, hogy különböző etnikumok tagjai, nem választja szét a város lakóit, mert a mindennapokban egymás szomszédjaiként, barátaiként élnek. Szilágyi Lóránt, a társszervező Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR) elnöke közölte: a megmozdulásra azért volt szükség, mivel a hallgatás beleegyezésnek számít.

„Ha csendben maradunk, azzal azt üzenjük, hogy elfogadható, ami történt, és elfogadjuk azt, hogy bármikor megverhetnek az utcán csak azért, mert magyarul beszélünk”

– húzta alá. Hangsúlyozta: a Kolozsváron élő magyaroknak meg kell tanulni kiállni magukért és egymásért. „A fiatalok elítélik az erőszak bármilyen formáját.”

„Szabad és biztonságos életet akarunk, amelyben magyarként is otthon vagyunk”

– húzta alá.

A szervezők arra biztatták a résztvevőket, hogy színes krétával rajzoljanak üzeneteket a város lakóinak, válaszként a történtekre. A tömegből egy román nő is szót kapott, aki hangsúlyozta: sok román is hisz az etnikumok közötti egyenlőségben.

A tüntetők között közéleti szereplők is jelen voltak, így a Románia Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) több politikusa.

Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője az MTI kérdésére elmondta: Kelemen Hunor szövetségi elnök szerdán a képviselőházban személyesen tájékoztatta Catalin Predoiu belügyminisztert az esetről, és kérte az elkövetők mielőbbi azonosítását, megbüntetését. Maga is ezt kérte parlamenti felszólalásában – emlékeztetett a képviselő.

Az ügyben csütörtökön Emil Boc, Kolozsvár polgármestere is megszólalt, aki a Ziua de Cluj portálnak úgy nyilatkozott: az erőszak minden formáját elutasítja.

Közölte: arra kérte a hatóságokat, mielőbb vizsgálják ki az ügyet, és azt mondta, eddig nincs arra utaló jel, hogy az agresszió etnikai indíttatású lett volna. Ezt közölte a rendőrség is, mely a lakosság segítségét kérte a tettesek azonosításához.

A megmozduláson a 19 éves magyar áldozat nagybátyja is jelen volt, aki az újságíróknak elmondta: unokaöccsét és barátait azért bántalmazták, mivel magyarul beszéltek.

A mérkőzésről hazafelé tartó fiúkat szándékosan követték az U ultrái, akiknél baseballütő és üveg is volt. Utóbbival vágták fejbe a magyar áldozatot, akinek eltörött az orra, és az arcát négy helyen kellett összevarrni. Csoma Botond az MTI-nek felidézte, hogy az erdélyi városban évtizedes ellentét van a két futballcsapat között, viszonyuk történelmi szempontból is terhelt. Emlékeztetett, hogy a CFR Cluj Kolozsvári Vasutas Sport Club néven 1907-ben, az Osztrák-Magyar Monarchia idején alakult, míg az egyetemi csapat, az Universitatea Cluj 1919-ben, a gyulafehérvári román nagygyűlés után. Azáltal, hogy a CFR tulajdonosa egy időben Pászkány Árpád magyar üzletember volt, még erősödött az érzés, hogy „a CFR a magyarok, az U a románok csapata” – emlékeztetett. Rámutatott: az U drukkerei között sovénok is vannak.

„Mindig is voltak, és nagyon sok magyar embert megvertek Kolozsváron az évek során. (…) Sajnos egyik esetben sem született börtönbüntetés”

– mondta. Hozzátette: a bántalmazókat börtönbe kellene zárni, mivel azáltal, hogy a hatóságok „nem veszik komolyan” a hasonló eseteket, ezek továbbra sem szűnnek meg. Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke szerint a kolozsvárihoz hasonló esetekhez a romániai közbeszédben egyre terjedő agresszió is hozzájárul, mivel „a verbális agresszió fizikai agressziót szül”.

Kiemelt kép: Magyar fiatalok március 31-én este elkövetett bántalmazása ellen tiltakozó békés felvonulás résztvevői Kolozsváron 2025. április 3-án. A két kolozsvári futballcsapat, az Universitatea (U) Cluj és a CFR Cluj mérkőzése után az U ultrái magyar fiatalokra támadtak azért, mert magyarul beszéltek, és többet bántalmaztak közülük, súlyos sérüléseket okozva nekik. A megmozdulást a helyi magyar ifjúsági szervezetek szervezték (Fotó: MTI/Kiss Gábor)