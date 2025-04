Tömeges adatlopás Elon Musk közösségi platformján, az X-en 201 millió e-mail cím szivárgott ki

Egyelőre nem világos, hogyan kerülhettek ki ezek az adatok a nyilvánosság elé. A mostani incidens önmagában is több mint 200 millió felhasználót érinthet, de a posztoló szerint korábban kiszivárgott egy ennél is nagyobb, 400 GB-os adatcsomag, amely akár 2,8 milliárd fiók adatait is tartalmazhatta. ThinkingOne állítása szerint az X részéről semmilyen reakció nem érkezett a figyelmeztetéseire – írja a Mashable nevű techportál.

Bár a fájlok nem tartalmaztak jelszavakat vagy más közvetlenül érzékeny információkat, rengeteg metaadat szerepelt bennük.

Ezek között volt a fiók létrehozásának dátuma, földrajzi helyadatok, jelenlegi és korábbi megjelenítési nevek, tweetek száma, kedvencek, valamint egyéb aktivitási mutatók. Bár az X aktív felhasználóinak számát jelenleg körülbelül 400 millióra becsülik, a szivárgásban szereplő fiókok többsége vélhetően bot, spamfiók vagy már inaktív profil.

Elsőre úgy tűnhet, hogy ezek az adatok nem jelentenek komoly veszélyt.

Azonban ThinkingOne a 2023-ban történt korábbi szivárgásból származó e-mail címeket összekapcsolta a mostani metaadatokkal, így létrejött egy újabb adatbázis, amely 201 millió aktív felhasználó részletes adatait tartalmazza. Ez a kombináció célponttá teszi az érintetteket adathalász e-mailek, manipulációs támadások és más online visszaélések számára.

Az X vezetősége eddig még nem kommentálta a szivárgást. A platformot nemrég vásárolta meg Elon Musk mesterséges intelligenciára szakosodott cége, az xAI.

Kiemelt kép: Elon Musk (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Allison Robbert)