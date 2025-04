Olaszországban már a mesterséges intelligencia ír egy újságot

Az Il Foglio újságírók írta változata mellett a napilaphoz minden nap egy négyoldalas, szintén nyomtatott melléklet jár, amelyet teljes egészében mesterséges intelligencia ír. A két verzió közötti különbséget első látásra az adja, hogy a mesterséges intelligencia újságcikkeinél az MI monogram olvasható – számolt be róla az MTI.

Az újság főszerkesztője, Claudio Cerasa elmondta, fel akarták mérni, milyen lehetőségeket és milyen korlátokat hordoz magában a mesterséges intelligencia a szakma számára. „A lehető legerősebb kontrasztot akartuk megteremteni a legfejlettebb technológiai innováció és a szakma legrégebbi eszköze a nyomtatott papír között” – hangoztatta Cerasa az MTI-nek a külföldi tudósítókkal tartott beszélgetésen.

The Italian edition released the world’s first issue entirely created by AI. The special edition, titled „Il Foglio AI,” included everything from writing to irony, all generated by AI Editors https://t.co/HTYD4fAAHy

