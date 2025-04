Hiába Elon Musk felajánlásai, a Soros György által is támogatott demokrata jelölt nyert a wisconsini választáson

A demokrata támogatású Susan Crawford – Elon Musk kiemelkedő adománygyűjtői szerepe ellenére – legyőzte konzervatív riválisát, Brad Schimelt, ezzel megőrizve a 4-3 arányú liberális többséget az Egyesült Államok legmagasabb bíróságán.

Az eredmény messzemenő következményekkel járhat, és akár az amerikai Kongresszus hatalmi egyensúlyára is hatással lehet. A szavazatok körülbelül háromnegyedének összeszámlálása után

Crawford a voksok körülbelül 55 százalékát, míg Schimel 45 százalékát szerezte meg a CBS szerint.

A keddi eredmény rossz előjel Trump számára egy kulcsfontosságú elnökválasztási csatatérállamban, amelyet tavaly novemberben kevesebb mint egy százalékponttal nyert meg. Az amerikai elnök azonban vigasztalást találhat abban, hogy a republikánusok két kongresszusi helyet is megőriztek a floridai választásokon.

Kedden korábban a Truth Social platformján Trump ismételten támogatásáról biztosította az általa „hazafiasnak” nevezett Schimelt, aki Waukesha megye bírója és korábbi republikánus igazságügyi miniszter volt. Figyelmeztetett arra is, hogy Crawford „katasztrófa lesz Wisconsin számára.”

A demokrata többségű Milwaukee városában kedden „példátlan és történelmi nagyságú részvétel” miatt szavazólap-hiányt is jelentettek. Wisconsin kedden külön szavazott arról is, hogy az állam alkotmányába foglalják a személyazonosságot igazoló okmány kötelező bemutatását a szavazáshoz. A szavazók már eddig is kötelesek voltak igazolványt felmutatni, de az alkotmányba való beiktatás nehezebbé teszi ennek jövőbeli megváltoztatását.

Wisconsin legfelsőbb bírósága várhatóan kulcsszerepet játszik majd több közelgő ügyben, beleértve az abortuszt érintő jogszabályokat és a kongresszusi körzetek újrarajzolását a 2026-os félidős választások és a 2028-as elnökválasztás előtt.

Crawford kampánya nagy adományokat kapott több milliárdostól is, köztük Soros Györgytől, JB Pritzker illinois-i kormányzótól és a LinkedIn társalapítójától, Reid Hoffmantól.

Azonban Musk mindenkit felülmúlt kiadásaival. A bírói választás során, amely egyben Musk politikai befolyásának próbája is volt, a SpaceX és Tesla vezérigazgatója ellátogatott az államba, hogy konzervatív célokat támogató szavazóknak milliókat osszon szét. Egy vasárnapi kampányrendezvényen két darab 1 millió dolláros csekket osztott ki olyan választóknak, akik aláírták petícióját az „aktivista bírák” ellen.

Az aláírók közül mások 100 dollárt kaptak Musktól. Kedden Musk politikai akcióbizottsága bejelentette, hogy 50 dollárt fizet mindenkinek, aki lefényképez egy wisconsini lakost egy szavazóhelyiség előtt Schimel képével a kezében.

Hasonló egymillió dolláros pénzjutalmakat osztott ki tavaly is, hogy erősítse a republikánus elnök kampányát.

Az elnökválasztási kampányokban és támogató csoportok által összesen több mint 100 millió dollárt költöttek el, amelyből Musk egyedül 20 milliót adott.

Wisconsin legfelsőbb bírósága várhatóan kulcsszerepet játszik majd a kongresszusi körzetek jövőbeli alakulásában. A republikánusok jelenleg Wisconsin nyolc képviselőházi helyéből hatot birtokolnak az amerikai Kongresszusban.

Vasárnapi kampányrendezvényén Musk utalt a közelgő csatára a kongresszusi körzetek ügyében, mondván, hogy a bírói választás valójában az amerikai Képviselőház irányításáról szól, ahol a republikánusok jelenleg szűk többséggel rendelkeznek.

Ezt a vékony többséget kedden tovább erősítették a floridai különleges választások, Trump politikai hátországában. A republikánus jelöltek, Jimmy Patronis és Randy Fine megtartották ezeket a biztos republikánus körzeteket olyan versenyekben, amelyeket a politikai tájkép barométerének tekintettek a jövő évi félidős választások előtt.

Kiemelt kép: Susan Crawford győzelmet ünnepel 2025. április 01-én, Fotó: Getty Images/Scott Olson.