Az Egyesült Államok nem nézi jó szemmel az EU fegyveripari önállósodását

Öt, az ügyet jól ismerő forrás szerint az amerikai kormány az elmúlt hetekben világossá tette európai partnerei számára: azt szeretnék, ha az EU tagállamai továbbra is vásárolnának amerikai gyártmányú fegyvereket. A figyelmeztetés oka az, hogy az Európai Bizottság március közepén új védelmi kezdeményezést jelentett be, amely az európai gyártók támogatásával, valamint a közös fejlesztések ösztönzésével csökkentené a külső függőséget – írja a Reuters.

A ReArm Europe névre keresztelt javaslat értelmében 150 milliárd euró összegű hitelkeret állna rendelkezésre,

amelyből a tagállamok közös védelmi projekteket finanszírozhatnának. Brüsszel célja, hogy az EU önállóbbá váljon védelmi kérdésekben, különösen az Egyesült Államok NATO-n belüli szerepvállalásával kapcsolatos bizonytalanságok fényében.

Az Egyesült Államok szerint azonban az új szabályozás veszélyezteti az amerikai cégek részvételét az uniós beszerzésekben. Egy észak európai diplomata szerint az amerikai tisztviselők kifejezetten „helytelennek” nevezték azt, ha kizárják az USA vállalatait ezekből a programokból.

Március 25-én Marco Rubio külügyminiszter találkozott Litvánia, Lettország és Észtország külügyminisztereivel.

A megbeszélésen elmondta: az Egyesült Államok továbbra is részt kíván venni az európai védelmi projektekben. Két forrás szerint Rubio azt is kijelentette, hogy az amerikai cégek kizárását Washington negatívan értékelné.

Rubio a NATO külügyminiszteri találkozója alkalmával Brüsszelben is napirendre kívánja tűzni a témát. Egy magas rangú amerikai tisztviselő elmondta: „Ez egy olyan kérdés, amelyet a külügyminiszter többször is felvetett, és továbbra is fontosnak tart.”

A Trump-kormányzat – elődjeihez hasonlóan – azt szeretné, ha Európa nagyobb védelmi felelősséget vállalna, ugyanakkor azt is elvárja, hogy ezt amerikai fegyverek vásárlásával tegye. Ez az ellentmondás régóta feszültséget okoz. Trump NATO-hoz fűződő viszonyának ingadozása különösen sürgetővé tette Európában a saját védelmi kapacitások kiépítését.

Brüsszel hangsúlyozza: az új tervek nem zárják ki automatikusan a nem uniós országok vállalatait, de a gyakorlatban ezek a cégek többféle akadályba ütközhetnek – például adminisztratív vagy pénzügyi jellegűekbe.

Amerikai források szerint bár a jelenlegi aggodalmak nem újak, az EU mostani lépései különösen érzékenyen érintik Washingtont.

Egy magas rangú európai tisztviselő így fogalmazott: „Washington elégedetlen a ReArm tervvel és azzal, hogy az amerikai cégek esetleg kiszorulnak. Ez most számukra különösen kényes kérdés.”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel)