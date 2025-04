Donald Trump szerint napokon belül eldőlhet a TikTok sorsa

Donald Trump szerint több potenciális vevő is érdeklődik a TikTok iránt, és ő maga is szeretné, ha az alkalmazás továbbra is működhetne. A határidőt is hajlandó meghosszabbítani, sőt akár a Kínára kivetett vámokat is csökkentheti.

Az amerikai elnök a TikTok kínai anyavállalatával, a ByteDance-szel folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban arra számít, hogy még a korábban kitűzött szombati határidő előtt sikerül megállapodásra jutni a TikTok eladásáról, amelyet 170 millió amerikai használ – írja a Reuters. Trump januárban április 5-ére tűzte ki azt a határidőt, hogy a TikTok találjon nem kínai vevőt, különben egy 2024-es törvény értelmében betilthatják az alkalmazást az Egyesült Államokban. Az elnök az Air Force One fedélzetén beszélt a kérdésről, és megerősítette, hogy több potenciális vevő érdeklődik, miközben ő is azt szeretné, hogy az alkalmazás életben maradhasson. A TikTok hivatalosan nem kommentálta a fejleményeket, de a Reuters információi szerint a Blackstone nevű magántőke-befektetési cég fontolgatja, hogy kisebbségi részesedést vásároljon az applikáció amerikai leányvállalatában. Washington továbbra is aggódik amiatt, hogy a ByteDance a kínai kormánnyal együttműködve az alkalmazás segítségével adatokat gyűjthet az amerikai felhasználókról. Trump a napokban felvetette, hogy a Kínára kivetett vámokat csökkentené, amennyiben az ázsiai ország felgyorsítja a TikTok eladását, és hajlandó meghosszabbítani a már említett április 5-i határidőt is. J. D. Vance alelnök szerint várhatóan a hét végére megszületnek a megállapodás főbb feltételei. Az alkalmazás jövője tehát még mindig bizonytalan, de a Fehér Ház minden eddiginél aktívabban részt vesz a tárgyalásokban. Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház déli szárnyának kertjében 2025. március 30-án, miután hazatért Floridából (Fotó: MTI/EPA/Abaca pool/Yuri Gripas)