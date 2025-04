Csak az orosz kozákok állíthatják vissza a szabadságot Franciaországban Medvegyev szerint

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy a Nemzeti Tömörülés alapítóját négy év börtönbüntetésre, ebből két év letöltendő szabadságvesztésre és öt évnyi közhivatal viselésétől való eltiltásra ítélték azonnali hatállyal – ami ellehetetleníti Le Pen indulását a 2027-es elnökválasztáson.

Marine Le Pen politikai döntésnek nevezte a bírósági ítéletet.

A hírre számos politikai vezető reagált, Orbán Viktor is szolidaritását fejezte ki Marine Le Pen felé a közösségi oldalán.

Megszólalt a volt orosz elnök Dmitrij Medvegyev is, aki arra utalt a mikroblogjában, hogy orosz csapatokat kellene küldeni Franciaországba.

After today’s court ruling, it seems that only Russian Cossacks can restore freedom to France, like they did on March 31, 1814. Whether it won’t be too late for Marine Le Pen is another question…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 31, 2025