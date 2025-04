Betonoszlopnak hajtott egy önvezető Xiaomi óránként 100 kilométeres sebességgel

A Xiaomi kínai elektronikai vállalat aktívan együttműködik a rendőrséggel, és átadta a vezetési és rendszeradatokat, miután március 29-én a cég egy SU7 típusú elektromos járműve halálos baleset részese volt – közölte a vállalat kedden.

A Xiaomi nem erősítette meg az áldozatok számát, de az autó rendszeradatai alapján a jármű a baleset előtt úgynevezett intelligens önvezető üzemmódban volt, és óránkénti 116 kilométeres sebességgel haladt. Az autóban ülő sofőr átvette az irányítást és megpróbálta lelassítani az autót, de

végül óránkénti 97 kilométeres sebességgel betonoszlopnak ütközött Anhuj tartományban.

Az eddig leginkább okostelefonokat és háztartási eszközöket gyártó elektronikai vállalat tavaly áprilisban indította el a SU7 elektromos autó gyártását, melyből egy év alatt már több mint 136 ezer darabot értékesített, de egyelőre csak Kínában kapható.

A cég autója kétféle intelligens vezetési rendszerrel rendelkezik, amelyből a fejlettebb változat már LiDAR radartechnológiával is rendelkezik, ami olyan navigációs funkciókat tesz lehetővé, mint az ütközéselkerülés és a speciális járműfelismerés. A Xiaomi szerint a balesetben érintett autó az SU7 alapváltozata volt, amely a LiDAR nélküli, kevésbé fejlett vezetési technológiával rendelkezik.

Több más technológiai céghez hasonlóan a Xiaomi is arra törekszik, hogy alaptevékenységein túl más területek, így az elektromos járművek gyártása felé terjeszkedjen. A vállalat azt is bejelentette, hogy 10 milliárd dollárt fektet be az ágazatba több mint egy évtized alatt, és a világ öt legnagyobb autógyártója közé kíván bekerülni.

A kiemelt kép illusztráció. A Xiaomi SU7 Ultra egy pekingi bemutatón (Fotó: MTI/EPA/Andrés Martínez Casares)