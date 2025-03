Tizenegy éves kislány merült el a Temzében, édesanyja is utána vetette magát

Kereső- és mentőakció zajlik Londonban, miután hétfő délután egy 11 éves kislány a Temzébe esett Kelet-Londonban, a Woolwich komp közelében – írja a The Sun.

Az esetet röviddel egy óra után jelentették a hatóságoknak, a mentésre pedig azonnal mozgósították a teljes sürgősségi szolgálatot.

A helyszínre riasztották a rendőrség, a mentők, a tűzoltóság, a parti őrség, a határőrség és a mentőhajó szolgálat (RNLI) egységeit is. A kutatásban hajók, drónok és mentőhelikopterek is részt vesznek, miközben a folyóparton óriási rendőri jelenlét biztosítja a művelet zavartalanságát.

Hunt for girl ‘who fell in River Thames’ as helicopter and coastguard deployed https://t.co/mZAfUalPQB pic.twitter.com/nIqgmfYdWM

— The Sun (@TheSun) March 31, 2025