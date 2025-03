„Soha nem látott” méretű bombázással fenyegette meg Iránt Donald Trump

„Ha nem kötnek megállapodást, bombázás lesz. Olyan bombázás, amilyet még soha nem láttak”

– mondta Trump arra reagálva, hogy Irán nem hajlandó közvetlenül tárgyalni az Egyesült Államokkal.

Irán a válaszát Ománon keresztül juttatta el Trump levelére, amelyben az új tárgyalások szükségességét sürgette. Teherán világossá tette: nem vesznek részt közvetlen egyeztetésekben, amíg az USA katonai fenyegetésekkel és szigorú gazdasági nyomással próbálja rákényszeríteni őket a kompromisszumra – írta a Reuters.

Az iráni elnök, Maszúd Peszeskján vasárnap hangsúlyozta: „A közvetlen tárgyalásokat elutasítottuk, de Irán mindig is nyitott volt a közvetett egyeztetésekre. A Legfelsőbb Vezető most is engedélyezi ezek folytatását.”

Trump nemcsak katonai akciót emlegetett, hanem úgynevezett másodlagos szankciókat is kilátásba helyezett. Ezek olyan gazdasági intézkedések, amelyek nemcsak Iránt sújtanák, hanem azokat az országokat vagy cégeket is, amelyek iráni termékeket vásárolnak. Elmondása szerint néhány héten belül dönt arról, bevezeti-e ezeket az intézkedéseket.

„Adunk még néhány hetet. Ha nincs előrelépés, életbe léptetjük a szankciókat. Hat éve már kipróbáltuk ezt a módszert, és akkor működött”

– tette hozzá.

A 2015-ös atomalku célja az volt, hogy korlátozza Irán urándúsítási tevékenységét, amiért cserébe az ország megszabadulhatott a nemzetközi szankciók egy részétől. Trump 2018-ban elnökként egyoldalúan kiléptette az Egyesült Államokat az egyezményből, és újra életbe léptette a korábban felfüggesztett gazdasági szankciókat.

A nyugati országok azzal vádolják Iránt, hogy nukleáris programjával titokban atomfegyvert próbál fejleszteni.

Teherán ezt tagadja, és állítja, hogy a dúsított uránt kizárólag energiatermelési célokra kívánják felhasználni. A kilépés óta Irán több korlátozást is megszegett, amivel tovább nőtt a nemzetközi aggodalom.

Kiemelt kép: Donald Trump (Fotó: MTI/EPA/Sipa USA pool/Samuel Corum)