Nem lehet mindenki igényének eleget tenni a kormányalakításnál Ahmad Saraa szír elnök szerint

A konszenzus fontosságát hangoztatta hétfőn Szíria átmeneti elnöke a kormányalakítással kapcsolatban, azonban figyelmeztetett, hogy „mindenkinek az igényét nem lehet teljesíteni”, írja az MTI.

„Nem fogunk tudni mindenkinek a kedvére tenni, nem minden intézkedésünk fogja tükrözni a konszenzust, ez érthető, de törekedni kell a megegyezésre, amennyire csak tudunk” – szögezte le Ahmed es-Saraa, hozzátéve: az ország újjáépítése felé vezető út hosszú és fáradságos lesz, azonban kiemelte: Szíriának minden szükséges eszköze megvan ahhoz, hogy kilábaljon a nehézségekből.

Saraa szombat este jelentette be az új, egyelőre miniszterelnök nélküli kormány megalakulását, amelyben egy nő is helyet kap. Mint mondta, a tárcavezetőket képességeik szerint választották ki, nem pedig politikai vagy ideológiai konszenzus alapján, és tekintetbe vették a szíriai társadalom sokszínűségét is.

Kiemelt kép: Ahmed es-Saraa, Szíria ideiglenes elnöke (Fotó: MTI/EPA/Mohamed al-Rifai)