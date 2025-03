Három amerikai katona holtteste került elő a litván hadgyakorlaton elsüllyedt harckocsiból

Mint már korábban is beszámoltunk róla, hogy a litvániai Pabrade katonai gyakorlótéren egy hadgyakorlat során elsüllyedt egy amerikai M88 Hercules páncélozott mentőjármű. A járművet hétfő hajnalban sikerült kiemelni a tőzeglápos területről, ám az abban tartózkodó négy amerikai katona sorsa akkor még kérdéses volt.

BREAKING:

Lithuania announces that they have found the bodies of 3 U.S. soldiers who disappeared 6 days ago in a swamp during an exercise.

The search continues for the 4th missing soldier

