„Allah akbar”-t kiáltozva égették el Giorgia Meloni fényképét Torinóban a ramadán zárónapján

Tommaso Foti közleményben hangoztatta, hogy a Torinóban az iszlám böjti hónap végén tartott csoportos imádság „méltatlan előadásba torkollott: Giorgia Meloni miniszterelnök fényképét elégették Allah akbar kiáltásokkal” – számolt be az MTI.

A miniszter szerint az ország intézményei elleni súlyos és erőszakos támadásról van szó, amelynek nem tulajdonítanak megfelelő jelentőséget mindazok, akik továbbra is befogadásra és toleranciára hivatkoznak. Foti hangsúlyozta, hogy az iszlám imán felszólalt az ellenzéki Demokrata Párt (PD) polgármestere, valamint a torinói szélsőbaloldali csoportok tagjai is jelen voltak.

Torino, dopo aver pregato per la fine del Ramadan alla presenza del sindaco @lorusso_stefano che ha ricordato come „la religione non parla di guerra”, gli islamici hanno bruciato una fotografia della Meloni. pic.twitter.com/WfVhOKNLcy

