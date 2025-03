Tudósok régóta számítottak egy, a mostani katasztrófához hasonlóan erős földmozgásra Mianmarban

Mianmar pénteken földrengéssel sújtott térsége a világ egyik legaktívabb szeizmikus övezete, mivel mivel négy tektonikus lemez - az eurázsiai, az indiai, a szundai és a burmai - találkozása felett helyezkedik el. Legutóbb majdnem 200 éve történt egy kísértetiesen hasonló földrengés, pontosan ugyanabban a térségben, mint most, Mandalaj régióban.

Nagyon súlyos földrengés söpört végig helyi idő szerint péntek délután Mianmar középső részén, az ország második legnagyobb városa, Mandalaj közelében. A rengés Mianmar-szerte pusztító károkat okozott, sőt, egy épülőben lévő felhőkarcolót is porig rombolt a több mint ezer kilométerre lévő thaiföldi Bangkokban. A mianmari katonai junta hat régióban szükségállapotot hirdetett, illetve megerősítették több mint 1600 ember halálát, valamint több ezer sérültet is számon tartanak.

Mianmart a szeizmológusok világ egyik geológiailag legaktívabb területének tekintik, mivel négy tektonikus lemez – az eurázsiai, az indiai, a szundai és a burmai tektonikai lemezek találkozása felett helyezkedik el. Mianmar az Eurázsiai-hegységrendszer délkeleti végéhez fekszik közel, és ez a terület az öv egy jól ismert szakasza, ahol a földrengések elég gyakoriak. A szakértők szerint a mostani földrengés epicentruma körülbelül tíz kilométeres mélységben volt.

Az esemény egy tipikus kontinentális lemezcsúszásos esemény. Úgy tűnik, hogy egy kb. 200 kilométeres törésszakasz szakadt el egyetlen esemény során Mandalaj közelében, ami hatása többnyire dél felé terjedt ki.

Áldozat holttestét emelik ki a mianmari földrengésben összedõlt bódék egyike alól egy piacon a fõvárosban, Najpjidóban 2025. március 28-án. A 7,7-es erejû földrengés fészke az ázsiai ország középsõ térségében levõ Mandalaj várostól 17 kilométerre, 10 kilométer mélyen volt. A mianmari junta szükségállapotot rendelt el, és nemzetközi segítséget kért. – MTI/EPA/Nyein Chan Naing

A pénteki földrengés helyén két tektonikai lemez érintkezik, az indiai és az eurázsiai lemezek, amelyek oldalirányban feszülnek egymáshoz. A földrengés a Sagaing-törésnek nevezett képződmény mentén következett be. Az egymáson elcsúszó lemezek egyike észak, míg a másik dél felé tart.

Egy amerikai lapnak nyilatkozó szeizmológus, Zhigang Peng szerint bár a térségben rendszeresek a földmozgások,

legutóbb közel 200 éve történt pénteki földrengéshez hasonló súlyos esemény a területen.

A mentõegységek túlélõk és áldozatok után kutatnak egy földmozgásban összedõlt épület romjai között Bangkokban 2025. március 28-án, – MTI/EPA/Narong Szangnak

Utoljára 1839-ben pusztított pontosan ugyanezen a terüeten egy Richter-skála szerint 8,0-as erősségű, hasonlóan súlyos földrengés. A mostani földrengés ereje 7,7-es volt, de sok „kisebb” rengés is volt már a közelmúltban a térségben, köztük egy 6,8-as erősségű 2011-ben.

„A mostani eset egy klasszikus példa arra, hogy egy földrengés olyan helyen történik, ahol előre tudtuk, hogy az valamikor bekövetkezik. ” — nyilatkozta Peng.

A földrengéskutatók már jó ideje tanulmányozzák a pénteki katasztrófa régióját, és tudták is, hogy bármikor bekövetkezhet egy újabb nagy földmozgás, de annak az időpontját lehetetlen volt pontosan előrejelezni. Matematikailag csak azt lehet kiszámítani, hogy milyen nagyobb időintervallumon belül várható egy múltbéli erősebb földrengés megismétlődésé.

A szakértő szerint a földrengések után előforduló egyik legfőbb veszélyt, a szökőár lehetőségét ki lehet zárni mert a földrengés mélyen a szárazföld belsőbb részén történt, ráadásul egy viszonylag sík területen , így a földcsuszamlások esélye is nagyon csekély. Az utórengések veszélye azonban nagyon is valós, a következő hetekben-hónapokban szinte biztosan további utórengések következnek majd, és ezek közül néhány egészen erőteljes is lehet.

Kiemelt kép: A leomlott Ava híd Mianmar második legnépesebb városában, Mandalajban 2025. március 29-én, miután 7,7-es erősségű földrengés volt Mianmarban és a szomszédos Thaiföldön – Fotó: MTI/EPA