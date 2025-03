Vlagyimir Putyin szerint Észak-Koreát is be kellene vonni az orosz–ukrán békefolyamatba

Vlagyimir Putyin orosz elnök olyan országokat is bevonna az ukrajnai békefolyamatba, mint Kína, India, Brazília, Dél-Afrika vagy épp Észak-Korea. Az elnök közülük külön kiemelte Észak-Koreát, mint Oroszország szoros szövetségesét.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön felvetette, hogy az Oroszországgal baráti viszonyt ápoló országok is részt vehetnének a békefolyamatban és az orosz–ukrán háború befejezését célzó tárgyalásokon –számolt be a The Kyiv Independent.

Az Arhangelszk orosz atom-tengeralattjáró tengerészeivel beszélgetve Putyin felsorolta Kínát, Indiát, Brazíliát, Dél-Afrikát és Észak-Koreát azok között, akiket lehetséges résztvevőknek tart.

A találkozón Putyin partnernek nevezte Észak-Koreát, és megjegyezte, hogy a Moszkva és Phenjan közötti katonai együttműködésről szóló, tavaly aláírt szerződés hatályba lépett.

A megállapodás értelmében mindkét ország köteles támadás esetén „minden rendelkezésre álló eszközzel” segítséget nyújtani a másiknak. Az orosz elnök elmondta, hogy az együttműködés Észak-Koreával „katonai-technikai és katonai téren” is folyamatos. Észak-Korea Oroszország kulcsfontosságú katonai beszállítójává vált, tüzérségi lövedékeket, rakétákat és csapatokat biztosít Oroszország számára, olajtermékekért és fejlett rakétatechnológiáért cserébe.

Tavaly ősszel 12 000 észak-koreai katonát telepítettek az orosz Kurszki területre, megerősítve Moszkva egységeit Ukrajna határon átnyúló betörése ellen. Az ukrán erők kezdetben 1300 négyzetkilométernyi orosz területet foglaltak el, majd az orosz csapatok észak-koreai erősítéssel megerősítve ellentámadásba kezdtek a hónap elején, visszafoglalva kulcsfontosságú területeket, köztük Szudzsa városát. Nyugati sajtóinformációk szerint Észak-Korea mintegy 3000 további katonát küldött Oroszországba januárban és februárban, hogy kompenzálja a harctéri veszteségeket.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Kim Dzsongün észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke beszélget Phenjanban 2024. június 19-én, Putyin kétnapos észak-koreai látogatása idején. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Gavriil Grigorov)