Ukrajna szerint Oroszország támadásba lendült, ezen a frontszakaszon próbálnak előretörni

Az ukrán hadsereg egyik tisztviselője arról beszélt pénteken, hogy az utóbbi hetekben fokozódtak az orosz támadások Ukrajna délkeleti régiójában, a Zaporizzsjai területen. A tisztviselő szerint Oroszország célja most az lehet, hogy teljes mértékben irányításuk alá vonják a régiót.

Oroszország a zaporizzsjai régiót – más keleti-ukrajnai területekkel együtt – 2022 őszén már sajátjának nyilvánította (bár a nemzetközi közösség nem fogadta el ezt a döntést). A gyakorlatban a terület feletti ellenőrzés jelenleg megosztott: részben orosz, részben ukrán irányítás alatt áll (a régió nagyobbik részét az oroszok ellenőrzik, de a regionális központként szolgáló Zaporizzsja városa például még mindig ukrán kézen van).

Az ukrán hadsereg egyik tisztségviselőjének friss bejelentése szerint úgy fest, hogy az oroszok most megpróbálnak érvényt szerezni a teljes régióra szóló igényüknek. Vlagyiszlav Voloscsin, az ukrán Déli Hadparancsnokság szóvivője arról számolt be pénteken, hogy az orosz csapatok

egyre gyakrabban indítanak kis csapatokban (vagyis rohamcsapatokkal végrehajtott) támadásokat az utóbbi időben a zaporizzsjai frontszakasz különböző pontjai mentén.

A szóvivő azt mondta, hogy a támadások száma kora tavasz óta emelkedik a térségében. „Az Orosz Föderáció katonai és politikai vezetése soha nem csinált titkot abból, hogy Zaporizzsjai terület a geopolitikai érdekszférájukban van” – fogalmazott Voloscsin az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint. Hozzátette:

„Tehát azt mondhatjuk, hogy mielőtt bármilyen tárgyalást kezdenének a fegyverszünetről, […] a tűzszünetről, az oroszok minél nagyobb területet akarnak megszerezni, hogy minél messzebbre jussanak Zaporizzsjai területen, ha tehetik, akár a régió közigazgatási határait is elérjék. Ez az egyik oka annak, hogy a helyzet Ukrajna déli részén, különösen a zaporizzsjai fronton kezd romlani.”

A szóvivő azt is közölte, hogy információik szerint az orosz erők az utóbbi időben csapatösszevonásokat hajtottak végre a zaporizzsjai fronton, valamint különféle harci eszközöket is áttelepítettek erre a szakaszra. Azonban, mint hangsúlyozta, ezeket egyelőre a kis csapatokban végrehajtott, korlátozott célú gyalogsági támadásokban vetik be ahelyett, hogy egy nagy offenzívát indítanának egyszerre.

„A kis csapatok alkalmazásának efféle taktikája bizonyos eredményeket hozott Oroszország számára más frontokon, ezért megpróbálják alkalmazni a zaporizzsjai fronton” is ugyanezt – tette hozzá, utalva arra, hogy elsősorban Orihiv és Huljapole települések térségében fokozódtak az orosz támadások.

Kiemelt kép: Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának 2024. október 30-án közreadott felvételén orosz katonák egy 152 mm-es Giatsint-B típusú tarackágyúval lõnek egy nem megnevezett ukrajnai helyszínen. MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata.