Megvan, hogy mi okozhatta az egyiptomi tengeralattjáró-katasztrófát

Legkevesebb hatan meghaltak és többen megsérültek, amikor csütörtök délelőtt elsüllyedt egy turistákat szállító tengeralattjáró az egyiptomi Hurghada partjainál. Az Orosz Utazási Szövetség bejelentése alapján a Szindbád búvárhajó egy korallzátonynak ütközhetett, ami súlyos nyomásveszteséget okozott. Fél éven belül ez már a második halálos turistákat érintő hajóbaleset volt Egyiptomban.

Mint írtuk, elsüllyedt egy turistákat szállító tengeralattjáró csütörtök délelőtt az egyiptomi Hurghada partjainál. A fedélzeten a legénységgel együtt 45 ember volt, közülük hatan meghaltak, és kilencen megsérültek. A búvárhajón orosz, indiai, norvég és svéd állampolgárok is utaztak. A Vörös-tengeri Kormányzóság korábbi közleményben elmondta, hogy a halálos áldozatok mind orosz állampolgárok voltak. A tragédiában két gyermek is érintett. A harminckilenc túlélőt sikeresen kimentették, majd a hurghadai szállodákba és kórházakba vitték őket. Négy ember állapota továbbra is válságos.

A Szindbád tengeralattjárót üzemeltető vállalat honlapja szerint, a turisták általában 25 méter mélyre merülhetnek le, hogy megcsodálhassák a korallzátonyokat és a tengeri élővilágot. Az egyiptomi hatóságok a tengeralattjáró legénységét is kihallgatták, de a baleset teljes kivizsgálása még folyamatban van – írja a BBC.

Amr Hanafy, a Vörös-tenger kormányzója megerősítette, hogy az elsüllyedt búvárhajónak érvényes működési engedélye volt, míg a legénység vezetője a szükséges szakképesítésekkel is rendelkezett.

Az Orosz Utazási Szövetség Telegram-bejegyzésben közölte, hogy a tengeralattjáró 20 méteres mélységben egy korallzátonynak ütközött, ami súlyos nyomásveszteséget okozott.

Az egyik orosz túlélő arról számolt be, hogy amint elfoglalták a helyeiket, süllyedést éreztek, majd a víz két nyíláson keresztül is elkezdett ömleni a tengeralattjáróba. Hozzátette, hogy sajnos nem mindenkinek sikerült kiúsznia. A baleset után minden túrát, és merülési programot töröltek Hurghada partjainál. A tragédia pontos okairól egyelőre még nem adtak ki hivatalos szakvéleményt a hatóságok.