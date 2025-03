Megszólalt a NATO vezető katonai tisztviselője: Egy rossz béke rosszabb lehet, mint a béke hiánya

„Egy rossz béke rosszabb lehet, mint a béke hiánya” – mondta egy interjúban Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO Katonai Bizottságának elnöke az ukrajnai háborúval kapcsolatban. A tisztségviselő elismerte, hogy Donald Trump beiktatása óta a NATO nehéz időket él át.

Az admirális az RBK Ukrajina híroldalnak adott interjút, amelyben több témát is körbejártak. Giuseppe Cavo Dragone – aki lényegében a szövetség legmagasabb katonai tisztségviselője – aki egyrészt arról beszélt, hogy Donald Trump beiktatása óta nehéz a helyzet, bár elismerte, hogy az amerikai elnök ésszerűnek tűnő követeléseket fogalmazott meg, és jogosan kéri azt, hogy az európai tagállamok költsenek többet a védelmi célokra, mert a kiadások jelenlegi szintje egyértelműen elégtelen. Meglátása szerint problémát jelent, hogy az európai védelem megerősítése alapvetően egy hosszú távú kérdés, viszont az Oroszországból érkező fenyegetést már most is észlelik.

„A szövetség 32 országból áll, így teljesen természetes, hogy mindegyikük hozzájárulását elvárjuk. Ebben az értelemben Trump elnöknek igaza van: Európának többet kell tennie”

– fogalmazott, utalva arra, hogy Európa már reagált is Trump felvetésére. „Egy erősebb Európa jót tesz Amerikának, és erősebbé teszi a NATO-t. Egy veszélyesebb és versenyképesebb világban a NATO mindannyiunk biztonságát növeli” – tette hozzá.

A tisztségviselő később elmondta, hogy a belső nézeteltérések mellett a NATO számára az első számú kérdés az Ukrajna elleni orosz agresszió, valamint a különféle terrorcsoportok elleni küzdelem. „Oroszország az agresszor, függetlenül attól, hogy milyen ürügyekkel próbálja igazolni a tetteit” – jelentette ki az admirális, aki szerint Moszkvának most bizonyítania kell, hogy érdekelt a tartós békében.

Az interjúban szóba került az is, hogy Oroszország megtámadhatja-e a NATO-t a jövőben.

„Ami egy esetleges konfliktust illeti, katonaként azt mondhatom, hogy ha Oroszország ilyen meggondolatlan lépést tenne, a válasz katasztrofális lenne Moszkva számára. Kétségtelen, hogy a NATO erői és képességei messze meghaladják Oroszországét”

– válaszolta a kérdésre Giuseppe Cavo Dragone, hozzátéve: „Elrettentő és védelmi pozíciónknak köszönhetően az Oroszországgal való »összeütközés« valószínűsége alacsony, bár nem zárható ki teljesen. Éppen ezért az elrettentésünknek erősnek kell maradnia, és ébernek kell lennünk.

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna NATO-tagságának kérdése lekerült-e már a napirendről, határozott választ adott a Katonai Bizottság elnöke, és úgy fogalmazott:

„Olyan megállapodás, hogy a béketárgyalások megkezdése és befejezése után Ukrajna NATO-csatlakozása automatikusan megtörténik, sohasem létezett. Jelenleg Ukrajna NATO-tagsága nem része a folyamatban lévő béketárgyalásoknak.”

Az interjú legvégén az admirálist arról is megkérdezték, hogy reális lehet-e a tűzszünet biztosító egy olyan hosszú frontvonalon, mint amekkora Ukrajnában látható, és hogy mennyi az esélye annak, hogy ha egy befagyasztott konfliktussá alakul át a háború, akkor idővel ismét kiújulnak a harcok.

„A hosszú távú tűzszünet biztosítása rendkívül nehéz feladat, amely számos tényezőtől függ. Természetesen mindannyian az ellenségeskedések teljes beszüntetését akarjuk egész Ukrajnában, valamint igazságos és tartós békét. De, mint mondtam, egy rossz béke rosszabb lehet, mint a béke hiánya. A befagyasztott konfliktus a legrosszabb forgatókönyv”

– fogalmazott a NATO Katonai Bizottságának elnöke, aki azzal zárta mondandóját: „Itt az ideje tehát, hogy a valódi, tartós béke elérésére összpontosítsunk. Dicsőség Ukrajnának!”

Giuseppe Cavo Dragone az idei év elején vette át a katonai bizottság elnöki tisztségét elődjétől, Rob Bauer admirálistól.

Kiemelt kép: Giuseppe Cavo Dragone beszédet mond az olasz hadsereg vezérkari főnökének parancsnokváltási ünnepségén a katonai városban, Cecchignolában 2024. február 27-én Rómában, Olaszországban. Forrás: Getty Images/Antonio Masiello.