Horrorbaleset egy légibemutatón: lezuhant egy gép a közönség előtt

Victoria állam rendőrségének közleménye szerint péntek délután érkezett a segélyhívás, miszerint egy repülőgép balesetet szenvedett, miközben légibemutatót tartott, és lezuhant az aszfaltra – írta a The Guardian.

Pilot critically injured after crashing during the Avalon Australian International Airshow, south-west of Melbourne.

Police say emergency services were called to reports a plane had lost control while conducting a demonstration and crashed into the tarmac about 5:15pm on Friday.… pic.twitter.com/CI5bkEdeM1

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 28, 2025