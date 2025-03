Az épületek kártyavárként omlottak össze – fotókon, videókon a mianmari földrengés pusztítása

Erős, 7,7-es földrengés rázta meg Mianmar középső térségét péntek délelőtt. A földmozgást Thaiföldön is érezni lehetett. Az eddigi jelentések alapján már legalább három halottról tudnak. Emberek százait vitték kórházba, valamint rengetegen eltűntek. Több régióban is rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az épületek kártyavárként omlottak össze, míg az emberek pánikszerűen menekültek az utcákon. A katasztrófafilmbe illő jelenetek elárasztották a közösségi médiát.

A pénteki rengés középpontja az amerikai intézet szerint 10 kilométer mélyen volt, a mianmari Mandalaj várostól 17 kilométerre. A földmozgásokat egészen Thaiföld fővárosáig, Bangkokig érezni lehetett.

Áldozatokat már mindkét országból jelentettek. Az eddigi összesítések alapján három ember meghalt, és többen eltűntek, amikor egy épülőfélben lévő magas épület összeomlott Bangkokban – írja a The Guardian. Az omlás idején mintegy 320 ember dolgozott az építkezésen. A hatóságok jelenleg drónokkal és mentőkutyás egységekkel keresik a romok alatt rekedt túlélőket.

A thaiföldi védelmi miniszter szerint mintegy 90 ember lehet a romok alatt. Csadcsart Szittipunt, Bangkok kormányzója megerősítette a három halálos áldozatot, és közleményében arra figyelmeztette a lakosságot, hogy számítani kell további utórengésekre, egyben nyugalomra intette az embereket – adta hírül az MTI.

A közösségi médiában terjedő felvételeken látható, amint a többemeletes épület – tetején egy daruval – leomlik, óriási porfelhőbe borítva a környéket.

🔴 [AGORA] Um poderoso terremoto de magnitude 7,7 atinge a Tailândia e Mianmar, causando o colapso e danos em dezenas de estruturas. Imagens publicadas mostram um arranha-céu em construção desmoronando na capital tailandesa, Bangkok. Um estado de emergência foi declarado na… pic.twitter.com/5Xa23elX10 — Mundo News (@Mundo__News) March 28, 2025

A mianmari károk mértéke egyelőre nem tisztázott, míg a helyszínen készült felvételek azt mutatják, hogy több épület is kártyavárként omlott össze. A földrengés ereje olyan nagy volt, hogy a magas épületek tetején lévő medencékből kiömlött a víz.

Terramoto em Mianmar, Ásia magnitude 7.7 da escala Richter. pic.twitter.com/9FTgl6k5va — advmoreira (@advmoreira_ue) March 28, 2025 Paul Vincent, egy brit turista egy utcai bárban volt, amikor a földrengés elkezdődött. Az emberek az utcára menekültek, sírtak és pánikba estek – számolt be róla a férfi SkyNews csatornájának. „Mindenki az utcára ment, sokan sikoltoztak és a pánikba estek, ami nyilvánvalóan sokat rontott a helyzeten. (…) Szörnyű volt” Az utcában egy imbolygó toronyházat is látott, amelynek a medencéből kiacsapódott a víz.

Egy koreai család testközelből nézte végig, ahogy hatalmas hullámokat ver az épület tetejére épült panoráma medencéből a víz.

A földmozgás miatt egy buddhista kolostornál is súlyos károk keletkeztek Mianmar fővárosban, Najpjidóban.

Földmozgástól leomlott építmények egy buddhista kolostor területén a mianmari fõvárosban, Najpjidóban, miután 7,7-es erejû földrengés rázta meg Mianmar középsõ térségét 2025. március 28-án (Fotó: MTI/AP/Aung Shine Oo)

A közösségi médiában található felvételek szerint egy mianmari mecset is összeomlott.

Mianmar több régiójában is rendkívüli állapotot hirdettek ki. A mianmari Global New Light állami hírportál katasztrófavédőkre hivatkozó jelentése szerint az ország öt városában és településén házak dőltek össze. A földrengés miatt két híd is leomlott, egy autópálya pedig megrongálódott. A Minamari Nemzeti Légitársaság néhány járatát is felfüggesztette.

🚨🚨Devastação na cidade de Mandalay, em Mianmar, com dezenas de edifícios desabando, assim como a Ponte Ava sobre o Rio Irauádi.#Terremoto #Mianmar #Tailandia https://t.co/t1XceBWMMN pic.twitter.com/unjtRZo9SV — Giro de Noticias (@Girode_Noticias) March 28, 2025

A bangkoki városi vonatközlekedést átmenetileg szintén leállították, és várhatóan szombaton indítják újra. A földrengést a kínai-mianmari határtól mintegy 800 kilométerre, a délnyugat-kínai Jünnan tartományban is megérezték. A tartomány katasztrófavédelmi szolgálatának jelentése szerint ott két ember sérült meg a földmozgás miatt, amelynek hatását több településen is észlelték.

Földmozgástól összedőlt épület romjai közül kimentett sebesültet visznek kórházba Bangkokban 2025. március 28-án, amelynek reggelén 7,7-es erejű földrengés rázta meg a Thaifölddel szomszédos Mianmar középső térségét.(Fotó: MTI/EPA/Narong Szangnak)

Repedéseket néznek emberek egy megrongálódott aszfaltúton, a mianmari fővárosban, Najpjidóban, miután 7,7-es erejű földrengés rázta meg Mianmar középső térségét 2025. március 28-án. (Fotó: MTI/EPA/Nyein Chan Naing)

A leszakadt villanyvezetékek miatt nehéz megközelíteni Mandalajt, az attól 20 kilométerre fekvő Szagainget, és a déli Shan államot. „Az első helyszíni jelentések szerint a földrengés jelentős károkat okozott”– hangsúlyozta Marie Manrique, aki videón jelentkezett be a szervezet a genfi sajtótájékoztatóján.

Mandalajban legkevesebb tíz ember meghalt, amikor egy mecset összeomlott a helyi média közlése szerint. A nagy erejű földrengés miatt az ezer kilométerre fekvő thaiföldi fővárost katasztrófa sújtotta területté nyilvánították – közölte pénteken a bangkoki városháza.

Kiemelt kép: Túlélők és áldozatok után kutatnak a mentőegységek egy földmozgástól összedőlt épület romjai között Bangkokban 2025. március 28-án, amelynek reggelén 7,7-es erejű földrengés rázta meg a Thaifölddel szomszédos Mianmar középső térségét (Fotó: MTI/EPA/Narong Szangnak)