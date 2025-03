Vizsgálatot indítottak négy Real Madrid játékos ellen

Az UEFA további részleteket nem közölt az Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Dani Ceballos és Vinícius Júnior ellen folyó eljárásról – számolt be róla az MTI.

🚨 UEFA announce they have opened an investigation into celebrations of Rüdiger, Ceballos, Mbappé and Vinicius Jr after the Real Madrid vs Atlético game at the Metropolitano. pic.twitter.com/Ni4D54i71P

Spanyol médiaértesülések szerint erre azért kerül sor, mert a városi rivális Atlético bejelentést tett a tizenegyesekkel megnyert párharc lezárását követő ünneplés során történtek miatt.

🚨OFFICIAL: UEFA have opened an investigation into the celebrations of Rüdiger, Ceballos, Mbappé and Vini after the Real Madrid vs. Atletico game at the Metropolitano.

Meanwhile Real Madrid players were seen dodging items being thrown by ATLETICO fans 😅 pic.twitter.com/ppA7YUpEpq

— Goalwire Daily (@GoalwireDaily) March 27, 2025