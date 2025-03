Videón a drámai baleset – meghibásodott teherszállító repülő szánkázott le a kifutóról Szibériában

A négyhajtóműves gép bal szárnya a földet éréskor megakadályozta meg, hogy teljesen felboruljon a repülő, de így is oldalára dőlt a hóban. A leszállás során szikrák csaptak fel, de szerencsére az üzemanyag nem gyulladt ki – írta a Daily Mail.

A baleset idején nyolcfős személyzet tartózkodott a fedélzeten, egyikük kórházi ellátásra szorult.

A gép a Jeges-tengernél található Sabetta városából érkezett, amely Oroszország egyik fontos cseppfolyós földgáz kikötője.

Atran An-12 gear collapses while making an emergency landing at Novy Urengoy Airport, Russia. There were 8 crew members on board who were not injured in the incident. pic.twitter.com/E1NBqgeCKF

