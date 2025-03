Öt sérültje van egy késes támadásnak Amszterdamban

A hatóságok szerint a Dam tér környékét lezárták, és mentőhelikoptert is bevetettek – írta a BBC.

– tették hozzá.

A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

🚨🚨 Mass stabbing attack in central Amsterdam

An unidentified man with a knife attacked pedestrians at Dam Square, injuring at least 5 people.

The attacker has been detained, but his motive remains unknown. pic.twitter.com/Cow1jUi3y1

— NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2025