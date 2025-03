Mérgezett oroszlánfókák fenyegetik a dél-kaliforniai strandokat

Mérgezés miatt agresszívvé váló oroszlánfókákra figyelmeztetnek a dél-kaliforniai strandokon. A térségben tömegesen betegednek meg az állatok.

RJ LaMendola, a Ventura megyei szörfös közösségi oldalán számolt be arról, hogy múlt pénteken egy megvadult oroszlánfóka támadt rá. Az állat előbb megpróbálta lerángatni a deszkájáról, majd, miközben a szárazföld felé úszott, a fogait a férfi hátsójába mélyesztette. A fóka még a parton is figyelte.

LaMendola jelentette az esetet a tengeri vadvilágot megfigyelő központnak, ahol megtudta, hogy Santa Barbara és Ventura megyében már több hasonló támadás is történt – írja a The Independent. A tudósok szerint az állatok tömeges mérgezése egy algavirágzás után történt a csendes-óceáni vizeken.

A furcsa viselkedést vélhetően a domoinsav-mérgezés okozta. A káros algavirágzás savakat termel, ami ha bejut a tengeri ragadozók szervezetébe, rohamokhoz és egyéb egészségügyi problémákhoz vezethet.

A domoinsav először szardellákban, szardíniákban és más, apró halakban halmozódik fel, majd amikor például a delfinek és fókák elfogyasztják, a méreg átkerül a táplálékláncba.

A vadvédelmi szakértők most arra figyelmeztetik a helyieket, hogy ne közelítsenek a betegnek tűnő oroszlánfókákhoz. Múlt péntekig legalább 140, mérgezési tüneteket mutató fókát szállítottak a San Pedró-i tengeri emlősgondozási központba.

A mérgezésben delfinek is érintettek, akik, ha partra sodródnak, szinte biztosan elpusztulnak. Az oroszlánfókák túlélési esélye 50–65 százalék között van.

Legutóbb 2023-ban fordult elő tömeges domoinsav-mérgezés Kaliforniában, amikor több mint ezer fóka pusztult el.

A klímaváltozás növeli az ilyen események kockázatát, mivel a melegedő tengervíz kedvez az algavirágzásoknak, és a víz savasodása is súlyosbítja a helyzetet. A csapadékvízzel bejutott mezőgazdasági szennyezők, például a műtrágyák, szintén táplálják az algavirágzást.

A tudósok szerint a jelenlegi helyzet már most súlyosabb, mint a 2023-as, amely Dél-Kalifornia legpusztítóbb domoinsav-mérgezésének számított.

A domoinsav egyébként kagylókban is felhalmozódhat, amelyeket elfogyasztva akár emberekbe is bekerülhet. A hatóságok azt tanácsolják a helyieknek, hogy ha tenger gyümölcseire vágynak, azt csak étteremben fogyasszák, mert azok jellemzően kereskedelmi, algavirágzással nem érintett halászatokból szerzik be az alapanyagot.

