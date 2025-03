Lengyelország háborúra készül, mert orosz támadásra számítanak a közeljövőben

Mióta Lengyelország bejelentette, hogy minden felnőtt férfit kiképez a háborúra, a lengyel állampolgárság új jelentést kapott – még a hollywoodi hírességek számára is. Varsó már most hatalmas összegeket költ a védelemre, de most a megfelelő létszám biztosítása a cél.

Lengyelország közel két évszázadon át Moszkva uralma alatt állt, és ennek nyomai mélyen beivódtak a nemzet kollektív tudatába. Oroszország 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója ezt az aggodalmat csak tovább fokozta. Varsó jelenleg a NATO legnagyobb védelmi költekezője, a GDP 4,7 százalékát fordítja hadseregére. Lengyelország rendelkezik az EU legnagyobb haderejével, és több milliárd eurót költ vadászgépekre, rakétákra, harckocsikra, tüzérségre és más katonai eszközökre. Most azonban az ország arra készül, hogy lakosságát is háborúra készítse fel. „Ha teljes körű konfliktus robbanna ki, Lengyelország nem rendelkezik olyan stratégiai mélységgel, mint egyes nyugat-európai országok” – mondta Wieslaw Kukula tábornok, a lengyel hadsereg vezérkari főnöke a Politicónak. – „Oroszország és szövetségese, Fehéroroszország közvetlen szomszédai vagyunk, így nincs köztünk semmilyen védelmi pufferzóna, és csak korlátozott idő áll rendelkezésünkre a felkészüléshez és reagáláshoz” – tette hozzá. Lengyelország ezért több mint kétszeresére növelné hadseregét, elérve az 500 000 fős létszámot, valamint milliókat képezne ki tartalékosnak – jelentette be Donald Tusk a lengyel parlamentben. „Az év végéig ki akarunk dolgozni egy olyan modellt, amelyben minden felnőtt lengyel férfi kiképzést kap a háborúra, és amelyben a tartalékosok száma megfelelő az esetleges fenyegetésekhez” – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: a kiképzésre nők is jelentkezhetnek. Kapcsolódó tartalom Dániában a nőknek is bevonulási kötelezettségük lesz Azok a nők, akik az idén július 1-jével töltik be a 18. életévüket, 2026 során lesznek behívhatók katonai szolgálatra. Kiképzés és hadseregfejlesztés A lengyel hadsereg még dolgozik a részleteken, de az első tervezet március végére várható, és a jogszabályi munkák is hamarosan elkezdődhetnek. A hatóságok rövid távú katonai képzési programokat terveznek civileknek. Ezek néhány napos intenzív tanfolyamok lennének, amelyek az alapvető polgári védelemre, elsősegélynyújtásra és egyes katonai készségekre összpontosítanak. Azoknak, akik korábban katonai kiképzést kaptak, célzott frissítő tanfolyamokat kínálnak, beleértve a lőfegyverhasználatot, harctéri elsősegélyt és tereptájékozódást. A komolyabb felkészülésre vágyó civilek egy hónapos kiképzési programra jelentkezhetnek, amely személyesen és online is elérhető lesz. „Jelenleg a hadsereg sok tartalékossal rendelkezik, de az átlagéletkoruk már 45 év körül van. Ha a konfliktus és a nyomás Lengyelországon tartósan fennmarad, akkor jól képzett tartalékosokra lesz szükség, hogy a hivatásos katonákkal és a területvédelmi erőkkel együtt tudjanak működni” – mondta a lengyel hadsereg vezérkari főnöke. A terv szerint 2026 végéig százezer ember kapna kiképzést. „A második cél még ennél is fontosabb – fel kell készítenünk a társadalmat egy válsághelyzet hatásaira, még akkor is, ha nem mindenki vesz részt katonai kiképzésben” – tette hozzá a tábornok. Kapcsolódó tartalom Több száz katona érkezik Magyarországra – hazánkban zajlik az EU legnagyobb hadgyakorlata A gyakorlat célja, hogy a résztvevő országok gyors reagálási és koordinációs képességeit valós körülmények között mérje fel. Egyre nő az aggodalom az orosz fenyegetés miatt „Az oroszok hatalmas hadsereget építenek a hátországban. Ha nem születik béke, és a NATO megosztottsága fennmarad, Oroszország megtámadhatja a balti államokat” – figyelmeztetett Leon Komornicki, a lengyel vezérkar volt helyettes vezetője, aki szerint ez akár az év végére vagy a jövő év elejére is bekövetkezhet. Hangsúlyozta: „Az invázió szerepel az orosz tervekben.” Jaroslaw Kraszewski, a lengyel rakéta- és tüzérségi csapatok egykori parancsnoka szerint Tusk terve nem elégséges, és ezért újra be kellene vezetni a sorkatonai szolgálatot. A lengyelek többsége támogatja az intézkedést: egy felmérés szerint több mint 50 százalékuk egyetért a kezdeményezéssel, míg 39 százalék jelezte, hogy részt is venne a kiképzésben. Egy másik közvélemény-kutatás szerint a lengyelek kétharmada maradna az országban egy háború esetén, míg egyharmaduk menekülne. Az oktatási rendszer is készül a háborús helyzetre: szeptembertől a testnevelésórákon polgári védelmi modulokat vezethetnek be. „Ha fel vagyunk készülve, és Oroszország tudja ezt, az már önmagában jelentős elrettentő erőt jelent. Szerintem ez elég erős üzenet ahhoz, hogy Oroszország ne is próbálkozzon egy konfliktus kirobbantásával” – zárta Kukula. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)