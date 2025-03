Hibának nevezte az amerikai hírszerzési főnök, hogy egy újságíró is belekerült egy zárt kormányzati kommunikációs láncba

Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgató a képviselőház hírszerzési bizottságának meghallgatásán úgy fogalmazott, hogy a Signal üzenetküldő alkalmazásban történt üzenetváltás kényes témát érintett, de csak általánosságokat lehetett belőle megtudni – számolt be róla az MTI.

A The Atlantic című lap főszerkesztője, Jeffrey Goldberg március 11-én meghívást kapott egy magas rangú kormányzati tisztségviselőket tömörítő Signal-csoportba, amit elfogadott. A csoportban éppen a húszik elleni következő támadásról volt szó. Goldberg a tudomására jutott információkról a múlt héten cikket jelentetett meg a lapban.

BREAKING: Jeffrey Goldberg from the Atlantic has released the entire chat of the Signal group where the highest U.S. officials discuss war plans.

The Atlantic redacted the name of a CIA agent. They care more about his life than Ratcliffe does.

Tulsi Gabbard lied under oath. pic.twitter.com/TEhIAMLWBf

