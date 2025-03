Egy utas elvesztett telefonja miatt kellett visszafordulnia az Air France egyik járatának

A járat március 21-én, pénteken szállt fel a párizsi Orly repülőtérről dél körül, és 14:37-kor már vissza is tért Párizsba, mert egy utas elvesztette a telefonját repülés közben, és nem találta meg – írja a People. Az eset után a gép 16:13-kor újra felszállt, és sikeresen eljutott Guadeloupe-ra. Az eredeti menetrend szerint a teljes út körülbelül kilenc óráig tart.

A repülő visszafordulásának okáról további részletes információt egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. A légitársaságok általában szigorú szabályokat alkalmaznak az elektronikus eszközök használatára vonatkozóan a fedélzeten. Az Air France politikája szerint a hordozható telefonok csak a fedélzeten használhatók, és ha akkumulátoruk nem haladja meg a 100 Wh kapacitást, akkor a csomagtérbe is helyezhetők.

A legtöbb légitársaság előírja, hogy a telefonokat felszállás és leszállás alatt ki kell kapcsolni vagy repülőgép-üzemmódra kell állítani, mivel a mobiljelek zavarhatják a repülő navigációs és kommunikációs rendszereit.

Az amerikai légközlekedési hatóság (FAA) adatai szerint 2006 márciusa és 2025 februárja között 86 olyan esetet regisztráltak, amikor mobiltelefonok miatt füst, tűz vagy extrém hő keletkezett a repülés során. Az ilyen incidensek döntő többségét azonban nem a telefonok, hanem azok akkumulátorai okozták: az említett időszak alatt összesen 236 esetben volt probléma a lítiumakkumulátorokkal.

Az elmúlt évben 85 ilyen esetről számoltak be, 2025-ben pedig eddig már hat hasonló incidens történt. Többek között a hongkongi légi közlekedési hatóság is emiatt tiltotta be a hordozható akkumulátorok használatát a repülők fedélzetén, a Thai Airways thaiföldi légitársaság pedig 2025. március 15-től szintén hasonló tilalmat vezetett be.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)