Sorsukra hagyott oroszlánokat mentettek az ukrán front közelében

Az Oroszlán Menhelyet kedden nyitotta meg hivatalosan a kenti Smardenben működő Nagymacska Menhelyen a jótékonysági szervezet „nagykövete” Paul Hollywood angol sztárséf és televíziós személyiség. A menhely létesítéséhez 500 ezer fontot (238,8 millió forint) gyűjtöttek össze adományokból, hogy végleges otthont biztosítsanak Rorinak, Amaninak, Lirának, Vandának és Yunának.

A Nagymacska Menhely egyik szóvivője elmondta, hogy az oroszlánokat különböző helyekről menekítették ki, négyen közülük még sosem tették fűre a mancsukat.

Five lions rescued from Ukraine have arrived at a new centre in Kent.

Today was the official opening at The Big Cat Sanctuary, joined by their ambassador Paul Hollywood and the Ukrainian Ambassador to the UK, General Valerii Zaluzhnyi.

