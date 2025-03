Rendkívüli helyzetet hirdetett a száj- és körömfájás miatt Szlovákia

Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden sajtótájékoztatót tartott a száj- és körömfájás-járvánnyal kapcsolatban.

A kormány a járvány miatt kedden az egész országra kiterjedő rendkívüli helyzetet hirdetett ki, ami 13 órától lép életbe – derül ki a kormányhivatal hivatalos oldalán közzétett jelentésből.

„Ami ellen harcolunk, az Szlovákia nemzeti érdekeinek a veszélyeztetése” – jelentett ki Fico a sajtótájékoztatón, majd hozzátette, hogy a károk biztosan elérik a több tízmillió eurót, rosszabb esetben akár a több százmilliót is. A Paraméter a honlapján azt írta, jelenleg ezt nehéz megállapítani ugyanis, ha a járvány továbbterjed, akkor a kár nagysága gyors ütemben fog nőni.

A miniszterelnök azt ígérte, hogy a járvány okozta kárt az utolsó centig megtérítik a károsultaknak, többek közt az uniós forrásokat is igénybe véve.

Fico szerint csak egy 1000 egyedből álló csorda esetében 7-től 10 millió euróig terjedő kárról lehet beszélni, ha figyelembe veszik a tejet és a húst is. Hozzátette továbbá, hogy egy ilyen állomány újbóli felépítése másfél-két évig is eltarthat. „Ez nemcsak pénzügyileg, hanem időben is nehéz feladat” – mutatott rá a miniszterelnök. A tenyésztőknek ismét borjaktól kell majd felnevelniük a tejelő szarvasmarhákat.

A száj- és körömfájás betegséget a hét végén három dél-szlovákiai településen – Medvén, Csiliznyáradon és Bakán – található szarvasmarha-állományokban erősítették meg. Kedden már a Galántai járásban is felmerült a gyanú a vírus jelenlétére. Szombaton Bakán minden odaérkező és elhaladó autót fertőtlenítettek.